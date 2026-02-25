U2 lanza cortometraje grabado en el frente de Ucrania

La banda irlandesa U2 publicó un cortometraje grabado en el frente de batalla de Ucrania, pues ayer fue el cuarto aniversario de la invasión rusa.

El cuarteto dublinés colgó hoy en la plataforma YouTube el videoclip al que acompaña su nueva canción 'Yours Eternally', en la que colaboran el artista inglés Ed Sheeran y el músico ucraniano Taras Topolia, quien ha combatido en la guerra en su país.

El cortometraje, de casi cinco minutos, fue filmado en diciembre de 2025 por el director Ilya Mikhaylus, empotrado con su equipo de grabación en la conocida Brigada Jartia, como anticipo de un documental de larga duración que verá la luz durante este año.

