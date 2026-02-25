Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
3524e473b146e735060148ccacfee15466bab000w_5866ca5248
Escena

U2 lanza cortometraje grabado en el frente de Ucrania

La banda irlandesa presentó el video de ‘Yours Eternally’, con Ed Sheeran y Taras Topolia, filmado junto a una brigada ucraniana

  • 25
  • Febrero
    2026

La banda irlandesa U2 publicó un cortometraje grabado en el frente de batalla de Ucrania, pues ayer fue el cuarto aniversario de la invasión rusa.

El cuarteto dublinés colgó hoy en la plataforma YouTube el videoclip al que acompaña su nueva canción 'Yours Eternally', en la que colaboran el artista inglés Ed Sheeran y el músico ucraniano Taras Topolia, quien ha combatido en la guerra en su país.

El cortometraje, de casi cinco minutos, fue filmado en diciembre de 2025 por el director Ilya Mikhaylus, empotrado con su equipo de grabación en la conocida Brigada Jartia, como anticipo de un documental de larga duración que verá la luz durante este año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

viktor_orban_df9401f9a2
Hungría protege sistema energético por posible saboteo de Ucrania
guerra_rusia_ucrania_cuatro_anos_6311538b7f
A cuatro años de la guerra Rusia-Ucrania, sin paz ni acuerdos aún
AP_26055022992039_2d580ed491
Atacante suicida detona un explosivo y mata a un policía en Moscú
publicidad

Últimas Noticias

voto_31c291e349
Reforma electoral arrincona a partidos minorías en el Congreso
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Osa_mina_ce32026500
Osa Mina presenta mejoría a cinco meses de su traslado
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×