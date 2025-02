Shakira, la primera latina en llenar el estadio Nilton Santos

La colombiana Shakira inició su esperada gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran Tour" con un espectáculo inolvidable en Brasil, donde se convirtió en la primera artista latina en llenar el estadio Nilton Santos, con capacidad para más de 65,000 personas.

Además, con este logro, se posiciona como la segunda artista femenina internacional en hacerlo, siguiendo los pasos de Taylor Swift.

Desde tempranas horas, miles de fanáticos llegaron al recinto luciendo pelucas moradas, faldas con flecos y camisetas con frases icónicas de la cantante, mostrando su emoción por el regreso de Shakira a los escenarios.

El ambiente festivo reflejaba la conexión especial que la colombiana tiene con Brasil, un país que la ha apoyado desde sus inicios.

Shakira no decepcionó. Con un escenario diseñado para ofrecer una vista inigualable desde cualquier punto del estadio, la producción incluyó un despliegue tecnológico impresionante con pantallas gigantes, pasarelas elevadas y efectos visuales que sumergieron al público en una experiencia única.

“Ya empezó la gira de mi vida”, compartió la barranquillera en sus redes sociales antes de prepararse para su segundo concierto en Sao Paulo, programado para la noche del jueves en el Estadio MorumBIS.

Lo que Shakira está haciendo en Brasil excede expectativas, supera lo imaginable, es histórico, épico, icónico, y digno de una leyenda como ella Un día jueves, con lluvia, a estadio repleto. Las Mujeres Ya No Lloran, los haters sí pic.twitter.com/IHsPvSm72H

Shakira sorprendió con 13 cambios de vestuario, pero lo que más llamó la atención fue su decisión de realizar algunas transformaciones a la vista del público. Mientras interpretaba Chantaje, una cámara la siguió tras bambalinas, permitiendo a los espectadores ser testigos de su proceso de cambio con la ayuda de su equipo.

Entre sus atuendos destacaron botas altas, corsés, conjuntos de cuero y piezas con inspiración tribal y árabe, manteniendo su estilo característico.

El éxito del primer concierto de "Las Mujeres Ya No Lloran Tour" deja claro que esta gira marcará un antes y un después en la carrera de Shakira.

Su espectacular puesta en escena, la euforia de los fanáticos y la energía que transmite en cada presentación confirman que sigue siendo una de las artistas más influyentes del mundo.

Con Brasil como punto de partida, la gira promete seguir rompiendo récords y consolidando a Shakira como una de las grandes estrellas de la música internacional.

68 thousand souls tonight ❤️ Thank you São Paulo for a dream night! Obrigada Brasil por um começo de tourne inesquecível!! #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/n4V27jPj4D