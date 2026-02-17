Podcast
Warner Bros reabre diálogo con Paramount por siete días

Warner Bros. Discovery (WBD) anunció que reanudará temporalmente las negociaciones con Paramount Skydance durante un periodo de siete días

  • 17
  • Febrero
    2026

Warner Bros. Discovery (WBD) anunció que reanudará temporalmente las negociaciones con Paramount Skydance durante un periodo de siete días que concluirá el 23 de febrero de 2026, en medio de la disputa por el control de la compañía.

La decisión fue posible gracias a una exención limitada concedida por Netflix, con quien WBD mantiene un acuerdo de fusión pendiente. El objetivo, según explicó la empresa en un comunicado, es permitir que Paramount presente su “mejor y última oferta” y aclarar deficiencias detectadas en propuestas anteriores.

Actualmente, WBD tiene sobre la mesa un acuerdo con Netflix para vender sus estudios, biblioteca y el servicio de streaming HBO Max por un valor empresarial estimado en 83 mil millones de dólares, equivalente a 27.75 dólares por acción en efectivo para los accionistas.

Sin embargo, Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) hostil por 30 dólares por acción para comprar la totalidad de la compañía, incluidas señales como CNN y Discovery, y ha insinuado que podría elevarla a al menos 31 dólares si se formalizan las conversaciones.

1db711dbf4f96edc95754221973e065f_XL.jpg

Además, Paramount se comprometió a cubrir la tarifa de terminación de 2.8 mil millones de dólares que WBD debería pagar a Netflix si rompe el acuerdo, así como posibles costos de refinanciamiento de deuda y compensaciones adicionales en caso de retrasos en el cierre.

Preferencia por Netflix, pero con apertura

Pese a reabrir el diálogo, el consejo de administración de WBD reiteró su recomendación unánime a los accionistas de aprobar la fusión con Netflix y rechazar la oferta de Paramount.

El presidente y director ejecutivo de WBD, David Zaslav, señaló que la empresa busca maximizar el valor y la certeza para los accionistas.

“Estamos en contacto con Paramount para determinar si pueden presentar una propuesta viable y vinculante que ofrezca mayor valor y seguridad”, indicó.

Por su parte, Netflix afirmó que, aunque confía en que su transacción ofrece mayores beneficios, otorgó la exención para resolver la incertidumbre que ha generado la oferta rival. La plataforma conservará sus derechos de igualar cualquier propuesta superior que surja de este proceso.

WBD convocó a una reunión especial de accionistas el 20 de marzo de 2026, en la que se votará el acuerdo con Netflix. El desenlace dependerá de si Paramount formaliza una oferta mejorada antes del 23 de febrero y de si Netflix decide ejercer su derecho de contrapartida.

 


