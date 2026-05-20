La Sonora Dinamita lanza himno mundialista dedicado a Monterrey

La agrupación La Sonora Dinamita presentó el video oficial de su tema “La Sultana del Norte”, una producción realizada como homenaje a Monterrey y al ambiente que se vive rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El lanzamiento busca celebrar el momento histórico que atraviesa la capital regiomontana como una de las sedes de la justa internacional, destacando la identidad, cultura y orgullo de la ciudad ante los ojos del mundo.

“Esto es una vitrina a nivel mundial en donde podrán ver las costumbres de México”, expresó Eddy Guerra.

El video oficial de “La Sultana del Norte” será distribuido a nivel nacional a través de distintas plataformas digitales para que pueda ser disfrutado por el público en México y otros países.

Además, La Sonora Dinamita formará parte de las celebraciones oficiales del FIFA Fan Festival™️, donde ofrecerá una presentación especial el próximo 11 de julio de 2026 en el Parque Fundidora, uno de los espacios emblemáticos de Monterrey.

Con este lanzamiento, la agrupación busca poner ritmo y sabor al ambiente mundialista, llevando la esencia regiomontana a una audiencia internacional en el marco de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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