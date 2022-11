Taylor Swift se corona en los MTV EMAs 2022

Los Europe Music Awards 2022, se rindieron ante el ingenio creativo y musical de Taylor Swift en su edición número 29 este domingo.

Como un ciclón que llega sin anunciar, Taylor Swift irrumpió por sorpresa en los Europe Music Awards (EMA) 2022, para sacudir la gala y llevarse 4 de los 6 premios a los que aspiraba, y dejar a Rosalía quien competía por cinco galardones, como la gran perdedora de la noche, al no llevarse ninguna presea a casa. Incluso perdió en la categoría de Mejor Artista Español, que se fue a las manos de la también catalana Bad Gyal.

La edición número 29 se celebró este domingo en el PSD Dome Bank de Düsseldorf (Alemania). Swift, se agenció los galardones a Mejor artista, Mejor artista pop, Mejor video y Mejor video de larga duración, ambos por su versión de más 10 minutos del tema All Too Well, la estrella de pop agradeció especialmente el apoyo de sus seguidores y mostró su “respeto” a todos sus compañeros nominados.





Como Swift, muchos participantes en la ceremonia se llevaron su recompensa, como la presentadora de la gala Rita Ora, quien levantó el trofeo a Mejor look, o David Guetta, que ganó en la categoría de Mejor artista de electrónica y con la Mejor colaboración por I'm Good (Blue), junto a Bebe Rexha frente a rivales como Shakira y Rauw Alejandro por Te felicito o como Bad Bunny y Chencho Corleone por Me Porto Bonito.

Guetta y Rexha fueron los responsables de abrir la gala con I'm Good (Blue), después seguiría la actuación incendiaria de Muse con Will of the people; otro momento memorable sobre el escenario lo entregó Ava Max, quien brindó Million Dollar Baby, el número más pop y multitudinario con una veintena de bailarines sobre el templete.

Anitta se proclamó como la mejor artista latina, en un video grabado, la intérprete y compositora agradeció a sus seguidores el galardón. La gala ofreció a los espectadores la química natural de la pareja sentimental conformada por la cantante Rita Ora y el actor y director Taika Waititi.