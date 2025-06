Tenía que asegurar mi lugar: Plutarco tras salvarse en MasterChef

En el programa 12 de MasterChef Celebrity Generaciones vivimos una de las eliminaciones más difíciles de la temporada, pues Rafa Polinesio, quien estuvo en la cuerda floja junto con Plutarco Haza, tuvo que entregar su mandil.

Plutarco comentó que obviamente no quería que Rafa se fuera del reality, pero también tenía que asegurar su lugar, pues se trata de una competencia.

Plutarco reveló que en el programa 11 le brindó apoyo a Polinesio.

Las celebridades tenían que recrear y mejorar uno de los platillos que exparticipantes de la historia del reality realizaron en su respectiva temporada y Plutarco, al ser el ganador del Pin del Chef, tenía la tarea de repartir los platillos a sus compañeros.

Polinesio le hizo señas a Haza de que quería trabajar con el platillo “Pollo de cuscús”, de Mónica Dionne.

Plutarco no lo dudó y le cedió el platillo a Rafa Polinesio, quien le agradeció por haberle cumplido su petición.

“Cuando tuve chance a Rafa lo ayudé... Cuando a mí de lejitos me decía que quería el platillo de Mónica Dionne, se lo di y luego me dio un abrazo y se sorprendió y le dije '¿por qué no te iba a ayudar, no?', porque la verdad fue un tipazo conmigo y si vieron cuando estábamos los dos a punto de salir, había mucho cariño físico entre él y yo porque la verdad nos llevamos muy bien”, recordó.

Sin embargo, en las redes sociales “la guerra de fans” no tardó en dar inicio luego de que Rafa fue expulsado.

