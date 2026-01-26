Vinculan a siete por presunta producción de fentanilo en CDMX

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso este domingo a siete presuntos delincuentes por su presunta responsabilidad en la producción de drogas como metanfetamina y fentanilo en Ciudad de México.

Aparentemente, estos siete hombres pertenecen a una facción de la organización criminal de "Los Beltrán Leyva", de los cuales, dos son originarios de Colombia.

Estos presuntos delincuentes fueron identificados como Floricel "N", Efraín "N", Rigoberto "N", Alonso "N", Marco "N", Daniel "N" y Jonathan "N".

Detenidos durante un despliegue en Sinaloa

Su detención se derivó de los trabajos realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Culiacán, Sinaloa. En este despliegue también se decomisaron:

Armas de fuego tipo fusil

Cargadores

Cartuchos

Un vehículo

Básculas

Una centrifugadora

851 kilos tres gramos de clorhidrato de metanfetamina

25 kilos 703 gramos de fentanilo

400 litros de acetona

Luego de ser detenidos, un agente del Ministerio Público aportó los datos necesarios para que fueran vinculados a proceso, debido a que son acusados de cometer delitos contra la salud en la modalidad de producción de clorhidrato de metanfetamina y de fentanilo.

Se estableció cuatro meses de plazo para llevar a cabo la investigación complementaria, mientras que se encuentran recluidos en el CEFERESO Número 8 en el municipio de Guasave.

Detienen a 'El Mantecas' en operativo federal en Sinaloa

El pasado 19 de enero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch confirmó la detención de Iván Valerio "N", alias "El Mantecas" señalado como presunto jefe de una facción criminal vinculada a los "Beltrán Leyva".

De acuerdo con el funcionario, junto con el presunto líder criminal fueron detenidas siete personas más, consideradas integrantes de su grupo delictivo.

Autoridades federales aseguraron que las investigaciones continúan.

