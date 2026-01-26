Confirman primera muerte por sarampión en México en 2026

La Secretaría de Salud federal confirmó la primera muerte por sarampión en México durante 2026, de acuerdo con el informe diario de la enfermedad con corte al viernes 23 de enero.

El fallecimiento ocurrió en el estado de Michoacán.

Aumentan los contagios

En el documento oficial, la dependencia detalló que 987 casos de sarampión se han registrado en el país en lo que va del mes de enero, como parte del brote que se mantiene activo desde el año pasado.

Jalisco encabeza la lista de entidades con mayor número de contagios, al acumular 521 casos, seguido de Chiapas con 200, y Sinaloa con 65.

En tanto, la Ciudad de México reporta 51 casos, mientras que Colima registra 34 contagios en lo que va de 2026.

Llamado a la vacunación

Ante este panorama, el Gobierno de México reiteró que la vacunación es la “principal herramienta” para combatir el sarampión, al tratarse de una enfermedad viral altamente contagiosa.

En un comunicado, la Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas y recordó que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente eficaz.

Vigilancia epidemiológica y acciones de contención

La dependencia subrayó que la enfermedad se mantiene bajo monitoreo permanente mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de compromisos internacionales.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se registraron 25 muertes y 6 mil 430 casos confirmados de sarampión en el país.

Desde el inicio del brote, Salud federal activó protocolos de contención, que incluyen el despliegue de equipos de respuesta rápida, la búsqueda activa de casos y la intensificación del programa nacional de vacunación.

