Tom Hanks rinde homenaje al astronauta del ‘Apolo 13’

Tom Hanks rindió un emotivo homenaje al astronauta James “Jim” Lovell, quien falleció el 7 de agosto de 2025 a los 97 años en Lake Forest, Illinois.

Lovell, comandante de la misión Apolo 13 de la NASA en 1970, fue interpretado por Hanks en la película Apolo 13 de 1995, dirigida por Ron Howard.

En una publicación en Instagram, Hanks destacó la valentía y liderazgo de Lovell, escribiendo: “Hay personas que se atreven, que sueñan y que guían a otros a lugares a los que no iríamos solos. Jim Lovell, quien durante mucho tiempo viajó más lejos y por más tiempo que cualquier otra persona de nuestro planeta, era ese tipo de persona”.

El actor resaltó que los viajes de Lovell, incluyendo sus misiones en Gemini 7, Gemini 12, Apolo 8 y Apolo 13, no buscaban fama ni riqueza, sino que respondían al impulso de enfrentar grandes desafíos.

Hanks cerró su mensaje con una despedida poética: "En esta noche de luna llena, él parte hacia el cielo, hacia el cosmos, hacia las estrellas. Buen viaje, en esta nueva travesía, Jim Lovell”.

La misión Apolo 13, recordada por la frase “Houston, tenemos un problema”, se convirtió en un “fracaso exitoso” tras superar una explosión de un tanque de oxígeno, gracias al liderazgo de Lovell y la colaboración de su tripulación y la NASA.


