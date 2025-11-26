Cerrar X
Deportes

Conoce por qué Dallas siempre juega en Día de Acción de Gracias

Desde 1966, los Cowboys obtuvieron un lugar permanente en la cartelera festiva, sumándose a los Detroit Lions como sede histórica del jueves de NFL

  • 26
  • Noviembre
    2025

El cuarto jueves de noviembre de cada año, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), en el cual se da gracias por los alimentos obtenidos durante las cosechas del año, pero también es una tradición a la que se le ha unido el futbol americano.

Y es que, desde 1966, los Dallas Cowboys siempre han jugado en esta fecha; sin embargo, no son los únicos ni fueron los primeros en hacerlo.

Pues, los Detroit Lions han jugado en ese día desde 1934, con las excepciones del periodo entre 1939 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial.

Pese a que los Lions fueron la primera franquicia en jugar durante esta fecha, Dallas es más recordado debido a sus logros tras unirse a Detroit en esta tradición.

Todo se debe al entonces gerente general de Dallas, Tex Schramm, quien buscaba que la franquicia generara más atención nacional y fans para el equipo. Y qué mejor que agendar un partido en uno de los días festivos más importantes de Estados Unidos.

Fue así que, en la temporada de 1966, los Cowboys jugaron su primer partido en el día del pavo, en un Cotton Bowl con más de 80,000 almas, y a partir de ahí comenzó el ascenso de la franquicia en popularidad hasta ganar su primer Vince Lombardi en 1971 y así ganarse el mote de "America's Team" (El equipo de América).

Al darse cuenta de que la estrategia estaba funcionando, Dallas continuó agendando juegos para el cuarto jueves de noviembre por los siguientes 60 años, a excepción de 1975 y 1977, pues en estos años el espacio fue dado por la NFL a los Arizona Cardinals para que el equipo creciera en reconocimiento y fans.

Fue así que hasta el 2006, tanto Dallas como Lions fueron los únicos equipos en tener un juego en Día de Acción de Gracias y durante ese mismo año la liga agregó un tercer partido por la noche, el cual no tiene un equipo fijo como tal.

Juegos de Thanksgiving

Detroit Lions vs. Green Bay Packers en el Ford Field de Detroit a las 12:00 horas.
Dallas Cowboys vs. Kansas City en el AT&T Stadium a las 15:30 horas.
Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals en el M&T Bank Stadium a las 19:20 horas.

Juego en Black Friday

Desde la temporada de 2023, la NFL decidió agregar un juego para el llamado Black Friday, el cual no tiene equipo fijo.

Partido de Black Friday

Philadelphia Eagles vs. Chicago Bears en el Lincoln Financial Field a las 14:00 horas.


