Tras su show en la Arena Monterrey, Maluma se va de fiesta

Después de conquistar a 10 mil asistentes en la Arena Monterrey con su +Pretty +Dirty World Tour, el cantante colombiano Maluma se dio tiempo para celebrar a lo grande en un reconocido bar de la ciudad, donde convivió con fans, disfrutó de música y reveló un adelanto de su próximo sencillo.

El espectáculo, que se extendió por dos horas y concluyó cerca de las 23:20 horas, dejó eufóricos a sus seguidores regiomontanos.

Poco después, el artista salió del recinto y, en un convoy de tres camionetas y un auto, se dirigió al bar Havana, en la colonia Miravalle, a donde llegó a las 00:34 horas.

Sonriente y con un look casual, playera blanca, lentes oscuros, gorra y pantalón oscuro, el intérprete entró al lugar sin detenerse, saludando a distancia.

En un área exclusiva y rodeado de su equipo, Maluma compartió con su amigo Pipe Bueno, invitado especial en su show, y con algunos fans que lograron tomarse fotos con él.

El cantante aprovechó para dar una probadita de su próximo tema, que podría titularse “Vicio” o “Un Polvito Más”.

Entre brindis, baile y música, la velada se prolongó hasta las 03:17 horas. Al salir, Maluma se detuvo frente a la prensa para agradecer el cariño recibido.

Minutos después, el convoy se dirigió hacia San Pedro, aunque uno de los vehículos bloqueó el paso a reporteros que intentaban seguirlo hasta su hotel.

