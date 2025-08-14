Cerrar X
Escena

Tras su show en la Arena Monterrey, Maluma se va de fiesta

Tras un concierto con lleno total en la Arena Monterrey, Maluma celebró la madrugada de este jueves en un exclusivo bar de la ciudad

  • 14
  • Agosto
    2025

Después de conquistar a 10 mil asistentes en la Arena Monterrey con su +Pretty +Dirty World Tour, el cantante colombiano Maluma se dio tiempo para celebrar a lo grande en un reconocido bar de la ciudad, donde convivió con fans, disfrutó de música y reveló un adelanto de su próximo sencillo.

El espectáculo, que se extendió por dos horas y concluyó cerca de las 23:20 horas, dejó eufóricos a sus seguidores regiomontanos.

Poco después, el artista salió del recinto y, en un convoy de tres camionetas y un auto, se dirigió al bar Havana, en la colonia Miravalle, a donde llegó a las 00:34 horas.

Sonriente y con un look casual, playera blanca, lentes oscuros, gorra y pantalón oscuro, el intérprete entró al lugar sin detenerse, saludando a distancia.

En un área exclusiva y rodeado de su equipo, Maluma compartió con su amigo Pipe Bueno, invitado especial en su show, y con algunos fans que lograron tomarse fotos con él.

El cantante aprovechó para dar una probadita de su próximo tema, que podría titularse “Vicio” o “Un Polvito Más”.

Entre brindis, baile y música, la velada se prolongó hasta las 03:17 horas. Al salir, Maluma se detuvo frente a la prensa para agradecer el cariño recibido.

Minutos después, el convoy se dirigió hacia San Pedro, aunque uno de los vehículos bloqueó el paso a reporteros que intentaban seguirlo hasta su hotel.

 


