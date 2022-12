Trevor Noah será por tercera vez el anfitrión de los Grammy

El ex presentador de 'The Daily Show' en Comedy Central repetirá como maestro de ceremonia en la premiación musical más importante del año.

El desempleo no le duró mucho a Trevor Noah, pues será el anfitrión de los premios Grammy a principios de 2023.



El cómico, que recientemente dejó su puesto como presentador de 'The Daily Show' en Comedy Central, ha sido propuesto para ser el maestro de ceremonias el 5 de febrero, en la que será su tercera vez al frente de los Grammy.



La ceremonia volverá a Los Ángeles, después de que el año pasado se trasladara a Las Vegas debido al aumento de casos de COVID-19 y la variante omicron. El espectáculo se celebrará en el Crypto.com Arena.



Beyoncé llega a la ceremonia con nueve nominaciones, incluida su canción 'Break My Soul', que ha sido nominada a disco y canción del año.



Kendrick Lamar es el segundo artista con más nominaciones, con ocho. Adele y Brandi Carlile han recibido siete nominaciones. Harry Styles, Mary J. Blige, Future, DJ Khaled, The-Dream y el ingeniero de masterización Randy Merrill recibieron seis cada uno.

Con información de AP.