Escena

UANL celebra 92 años con Nodal, Yandel y grandes artistas

La universidad reunió a miles de jóvenes para conmemorar su aniversario, con conciertos de Christian Nodal, Yandel y la Orquesta Sinfónica de la UANL

  • 26
  • Septiembre
    2025

La Universidad Autónoma de Nuevo León celebró 92 años con miles de jóvenes que integran su comunidad universitaria y con artistas de primer nivel: Christian Nodal, Yandel, La Casetera y Dezigual.

Además del aniversario de la UANL, también se conmemoraron los 65 años de la Orquesta Sinfónica de la universidad (OSUANL) y 25 años de la Fundación UANL.

"Estoy feliz de visitar su tierra, porque cada vez que vengo, cosas mágicas pasan. Tiene su 'calorcito' que te envuelve, y no estoy hablando de la temperatura de Monterrey. ¡Los amo un chin...", dijo Nodal.

"Aparte de ser el futuro de México, son buenos para corear cada canción".

"No Te Contaron Mal", "Amé", "La Mitad", "Botella Tras Botella", "Pa' Olvidarme de Ella" y muchos temas más cantó Nodal a los miles de alumnos congregados en el lugar.

Antes de la llegada de Nodal, Yandel sorprendió con su espectáculo sinfónico.

Bajo la batuta de Javier Mendoza, director de orquesta que acompaña la gira del artista boricua, los 32 músicos de la OSUANL revistieron los éxitos reguetoneros del cantante.

Los sonidos de los violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, clarinetes, trompetas, trombones, platillos y tambores se mezclaron con el ritmo urbano del artista puertorriqueño.

El ambiente se prendió al escuchar "Como Antes", "Nunca Me Olvides" y "Abusadora".

"Muchas gracias por el apoyo, de corazón. Son muchos años de carrera. Aquí lo que veo, son muchos chamaquitos, mucha juventud y me da mucha alegría que estén cantando mis canciones.


