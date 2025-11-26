Cerrar X
Nacional

Confirma FGR investigación en contra del dueño de Miss Universo

Desde 2024 se abrió una carpeta en contra del empresario por supuestos crímenes de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas

  • 26
  • Noviembre
    2025

En medio de la creciente polémica por las acusaciones de fraude en la organización de la edición 2025 del concurso de Miss Universo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que existe una carpeta de investigación delincuencia organizada en contra del dueño de la marca, Raúl "R".

De acuerdo con la propia FGR, desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió una investigación, la 928/2024, por narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. 

A través de un comunicado la señalan que en el caso específico de Raúl "R" se están obteniendo datos fundamentales que le permitan al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación. Indicando que la situación juridica se podrá a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza. 

Pero él no es el único investigado, pues dentro de esta misma carpeta, un juez federal añadió hace 10 días órdenes de aprehensión en contra de 13 personas más, cuyas identidades no fueron reveladas para evitar una posible huida. La propia Fiscalía aclaró que una funcionaria federal ya fue detenida.

Una vez que se completen las detenciones, se procederá con la audiencia correspondiente ante jueces federales, para continuar así continuar con el proceso penal de ley.

Miss Universo en el ojo del huracán

Incluso desde antes que comenzara el certamen 2025 de Miss Universo, este estuvo en el centro de la polémica, debido al conflicto que hubo entre quien terminaría siendo ganadora, Fátima Bosch y el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien llamó "cabeza hueca" a la mexicana, lo que provocó que ella y el resto de competidoras abandonaran el recinto donde tuvieron una de las reuniones previas.

De igual manera, acusaron que la corona fue "comprada" debido a que el padre de Fátima Bosch tendría un supuesto conflicto de interés con el dueño de Miss Universo.


Comentarios

