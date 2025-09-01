Warwick Davis repetirá su papel en la serie de Harry Potter

Confirman que Warwick Davis retomará su papel como el profesor Filius Flitwick en la próxima serie de televisión de Harry Potter.

Con esto, el actor británico se convierte en el primero del elenco original de las películas en regresar a la franquicia, ahora en la adaptación televisiva.

Davis, ganador del Bafta, interpretó a Flitwick en la saga cinematográfica y también dio vida al duende Griphook, papel que en la serie recaerá en Leigh Gill (Joker).

El anuncio se realizó durante la celebración anual de Back to Hogwarts, el 1 de septiembre, en la que también se revelaron nuevos nombres del elenco: Elijah Oshin será Dean Thomas; Finn Stephens y William Nash darán vida a Vincent Crabbe y Gregory Goyle.

La producción, que se filma en los estudios Warner Bros. en Leavesden, contará con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

Además, John Lithgow interpretará a Dumbledore, Nick Frost a Hagrid, Janet McTeer a Minerva McGonagall y Paapa Essiedu a Severus Snape.

La serie, planeada como una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling, tendrá su primera temporada en 2027 y se espera que el proyecto completo se extienda por una década.

