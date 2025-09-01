Cerrar X
EH_UNA_FOTO_10_730dc57b09
Escena

Warwick Davis repetirá su papel en la serie de Harry Potter

Confirman que Warwick Davis retomará su papel como el profesor Filius Flitwick en la próxima serie de televisión de Harry Potter

  • 01
  • Septiembre
    2025

Confirman que Warwick Davis retomará su papel como el profesor Filius Flitwick en la próxima serie de televisión de Harry Potter.

Con esto, el actor británico se convierte en el primero del elenco original de las películas en regresar a la franquicia, ahora en la adaptación televisiva.

Davis, ganador del Bafta, interpretó a Flitwick en la saga cinematográfica y también dio vida al duende Griphook, papel que en la serie recaerá en Leigh Gill (Joker).

El anuncio se realizó durante la celebración anual de Back to Hogwarts, el 1 de septiembre, en la que también se revelaron nuevos nombres del elenco: Elijah Oshin será Dean Thomas; Finn Stephens y William Nash darán vida a Vincent Crabbe y Gregory Goyle.

La producción, que se filma en los estudios Warner Bros. en Leavesden, contará con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

Además, John Lithgow interpretará a Dumbledore, Nick Frost a Hagrid, Janet McTeer a Minerva McGonagall y Paapa Essiedu a Severus Snape.

La serie, planeada como una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling, tendrá su primera temporada en 2027 y se espera que el proyecto completo se extienda por una década.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_29_1dded994a8
Pierde Emma Watson licencia por exceso de velocidad
EH_DOS_FOTOS_2025_07_14_T103425_651_1ec66a4eb9
Revelan foto de Dominic McLaughlin como Harry Potter
EH_UNA_FOTO_2025_06_19_T223900_709_b1621757e2
Harry Potter se instala con una experiencia interactiva en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T131412_832_33bebb9c8a
Proponen crear Distintivo de Patrimonio a la gastronomía regia
AP_25245665460569_23260ae042
El Pentágono autoriza hasta 600 jueces temporales de inmigración
b7188aa4883f4b7f8e78d128005e749b_bebc24e5be
Denuncian corrupción en cárceles salvadoreñas; pagan por visitas
publicidad

Más Vistas

Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
Estos son los días sin clases del ciclo escolar 2025-26
nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
publicidad
×