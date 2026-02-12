Destapan excesos y controversias de Kristi Noem

La gestión de Kristi Noem podría estar a punto de concluir si no logra reducir el impacto de los nuevos escándalos que han sido revelados en su contra, que incluyen un romance con Corey Lewandowski y el exceso de funciones al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde su nombramiento como secretaria, Noem ha apoyado una política de mano dura en inmigración, priorizando operativos visibles y confrontacionales; una acción ejecutiva que le ha valido miles de enemigos, tanto de críticos y opositores como dentro de la misma administración republicana.

Un papel central en estas estrategias lo ha tenido el veterano operador político de Trump, Corey Lewandowski, quien oficialmente sirve como asesor senior, pero, según varios reportes, ha actuado como una figura clave en el DHS con poder de influencia inusual sobre decisiones administrativas, contrataciones y despidos.

Lewandowski, aunque figura como empleado temporal, habría excedido su estatus al tomar decisiones operativas importantes e incluso vetar contratos de más de $100,000 dólares antes de que lleguen a Noem.

La cercanía entre ambos ha generado rumores persistentes sobre una relación personal, que tanto Noem como Lewandowski han negado enfáticamente, calificándolos de “totalmente falsos”. Sin embargo, múltiples pruebas como cabinas privadas en un avión en común, casas vecinas y hospedajes en los mismos hoteles las mismas noches, han dificultado la capacidad analítica de creerles.

La influencia conjunta de Noem y Lewandowski ha generado tensiones con otros sectores del gobierno; por ejemplo, la gestión ha sido acusada de caos interno por purgas de líderes clave, decisiones de personal abruptas y una cultura laboral tóxica dentro de DHS.

La estrategia de inmigración implementada bajo el liderazgo de Noem —como los operativos en Minneapolis que culminaron en disparos fatales— ha provocado críticas bipartidistas, bloqueos presupuestarios en el Congreso y llamados a responsabilidades políticas que exigen la destitución inmediata de la secretaria.

La administración ha intentado contrarrestar esto con defensas públicas. El propio presidente Trump ha respaldado a Noem, destacando su labor en el cierre de la frontera y confirmando que no considera su salida del cargo.

El futuro de Noem y Lewandowski en el gobierno dependerá ahora de diversos factores.

Para Noem:

Aunque Trump ha mostrado apoyo, la presión política aumenta: legisladores de ambos lados del pasillo han exigido explicaciones públicas y se especula incluso con movimientos para destituirla si las controversias continúan escalando.

La manera en que gestione las divisiones internas y las críticas públicas —incluyendo cómo comunica los resultados de las políticas de inmigración— será clave para su permanencia.

Para Lewandowski:

Su posición formal sigue siendo temporal, y su papel de facto en DHS ha alarmado a algunos dentro de la administración, que ven un riesgo legal y ético en su nivel de influencia sin responsabilidad pública.

Si las investigaciones sobre su rol y su cumplimiento de las reglas como asesor continúan, podría verse forzado a reducir su poder o incluso salir de su rol actual.

La relación entre Noem y Lewandowski ha dividido a la propia administración federal; mientras intentan consolidar una agenda de inmigración de línea dura, también deben confrontar críticas que podrían cambiar la dinámica del DHS y de la propia Casa Blanca en los próximos meses.

Comentarios