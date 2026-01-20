Podcast
Finanzas

Preocupan aranceles a 22% de directivos en EUA

En promedio, a 1 de cada 5 de los directivos les preocupa o inquieta esta situación proyectada para los siguientes 12 meses

  • 20
  • Enero
    2026

Derivado de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, un 22% de los directivos en ese país mostró inquietud ante el impacto que tendrá esa medida en sus compañías.

Este dato forma parte de la "29° Encuesta Mundial de Directores Ejecutivos" de la firma PwC, presentada este lunes.

"La incertidumbre relacionada con los aranceles es una nueva consideración a medida que los gobiernos recalibran la política fiscal para apoyar los intereses nacionales, asegurar las cadenas de suministro y abordar los déficit fiscales", se explicó por medio de dicho documento. 

En el caso de México, un 35% de los directores ejecutivos o CEO's en México se muestra preocupado por este tema.

En promedio, a 1 de cada 5 directores les preocupa o inquieta esta situación proyectada para los siguientes 12 meses.

"La inquietud varía mucho según la geografía, desde solo 6% en promedio en los países de Oriente Medio hasta 28% en China continental y 30% en Turquía", detalló.


