Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_20_at_12_21_06_AM_6f903cdb03
Finanzas

‘Pegarán’ cambios en IVA a la rentabilidad de aseguradoras

La Ley de Ingresos 2026 cambió el registro del IVA para aseguradoras, lo que reducirá su rentabilidad y obligará a ajustes fiscales, advirtió Moody’s

  • 20
  • Enero
    2026

En 2026, las aseguradoras en México tenderán a ser menos rentables ante los cambios que deberán hacer para registrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), alertaron expertos.

Y es que, como se recordará, la aprobación del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 modifica el estándar de registro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para aseguradoras, y con ello ya no podrán acreditarse el IVA de terceros en operaciones de reposición, reparación o resarcimiento de daños. 

“Esta disposición impacta de manera directa los resultados de las compañías, ya que deberán reflejar el ajuste a partir de 2025 y de forma prospectiva. 

De igual manera, la resolución elimina la incertidumbre respecto a las acciones que debían implementar las aseguradoras ante este criterio fiscal.

Eventos contingentes con materialidad se reducen con la resolución sobre la devolución del IVA acreditable, aunque con sus consecuencias en la rentabilidad”, indicó la calificadora Moody’s en su reporte “Aseguradoras de Vida y Daños, Perspectiva 2026: Crecimiento con solvencia sólida y menor incertidumbre por aspectos fiscales”.

La agencia destacó que la incertidumbre respecto a los costos de reaseguro sigue latente, puntualizó la agencia en su informe.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

86a1f377_a482_48cc_b088_294d2048071f_9cd4cb24df
Destaca Américo baja del delito y nueva estrategia de seguridad
G_I_Cs_Eo_WEAA_Tf_Rc_1b8def1ff2
Canciller pide fortalecer agenda internacional de los estados
SAT_archivo_5a4b131c75
Logra SAT recaudación récord de $6 billones de pesos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_02_21_PM_dbebacbdf6
Inicia Regio Poder reuniones por la transparencia en NL
Miguel_Flores_41451f23d7
Trabajaremos día y noche para concluir las obras: Miguel Flores
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_00_48_PM_6d492d2840
Lidera Monterrey alianza estratégica del sistema DIF
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
publicidad
×