Acelera sector logístico ante auge en paquetería

A lo largo de los últimos cinco años, sobre todo después de la pandemia, el sector logístico y de entrega de paquetería en México ha registrado un auge transformador, logrando un crecimiento de más del 20% en 2020 con respecto a 2019.

Esto se debe principalmente al meteórico avance del comercio electrónico, en donde ahora las personas no solo adquieren un producto en línea, sino que lo reciben en casa, dando así un empuje positivo tanto a quienes lo hacen llegar, es decir, las paqueterías, pero también a quienes coordinan estos procesos, es decir, los negocios de logística, que abarcan todo un ecosistema en el que se considera el transporte, envío, recepción, almacenamiento y gestión de bienes y productos.

Lo que ha sido evidente es que la pandemia aceleró un cambio en los hábitos de consumo y la adopción de compras en línea y eso a su vez impulsó la necesidad de servicios de entrega cada vez más eficientes.

“El sector logístico en México sigue en una etapa de crecimiento sólido y todo indica que esta tendencia continuará en los próximos años. El auge del e-commerce ha multiplicado las opciones para el consumidor final y ha abierto nuevas oportunidades para las Pymes”, señaló Pablo Salinas, CEO y cofundador de enviatodo.com, en entrevista con El Horizonte.

De acuerdo con un reporte de Mordor Intelligence, el valor del mercado en México del sector de mensajería, envíos express y paquetería en 2024 fue de $2,588 millones de dólares, con un crecimiento sostenido desde 2022.

Ahí indica que los servicios de paquetería son fundamentales para la economía del país al permitir la distribución de mercancías tanto para hogares como para empresas.

De hecho, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) no son ajenas a este crecimiento, pues al haber mayor demanda y necesidades también requieren de estos servicios, y cada vez buscan que sean más eficientes y les generen ahorros en sus costos operativos.

Un caso de éxito de una compañía que ha aprovechado este boom es el de enviatodo.com, que con base en su modelo de negocio se encarga de conectar a sus clientes con las principales paqueterías de México para que puedan cotizar, generar guías, rastrear y optimizar sus costos desde un solo lugar.

Para dicha plataforma, las Pymes representan uno de los segmentos empresariales con los que más trabajan, ayudándolas a gestionar sus envíos de forma centralizada y eficiente.

“Nuestro modelo se basa en tecnología propia, sin costos fijos, con acceso a tarifas preferenciales y soluciones que facilitan la operación logística de los negocios”, comentó al respecto Pablo Salinas, CEO y cofundador de enviatodo.com.

Mientras tanto, expertos en la materia señalan que el área de oportunidad para crecer en la industria logística y de paquetería es clave y no se duda que cada vez sean más los jugadores dentro de ella.

Actualmente, el tamaño del mercado de mensajería y paquetería en el país se estima en $2,000 millones de dólares, según cifras al cierre de 2024.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería AC (AMMPAC), hacia 2030, el crecimiento previsto para esta industria es de 6.43% en un periodo de seis años, para alcanzar $3,075 millones de dólares.

Otras proyecciones indican que para 2040 el 95% de las compras nacionales serán en línea, y con ello, crecerán las necesidades logísticas y de almacenamiento de las empresas de paquetería.

Si bien el panorama luce alentador, estudios revelan que habrá retos relevantes que deberán enfrentarse dentro de esta industria y esto es la escasez de talento y mayor presión para cumplimiento de tiempos de entrega, ante un alza en la demanda.

La empresa Scandit lanzó el estudio “Global Delivery Insight-Driver Views from the Last Mile”, en el que se observó la naturaleza cambiante del rol de los conductores del ramo de la entrega y cómo las mayores cargas de trabajo han aumentado las presiones sobre ellos en los últimos años.

De acuerdo con la información recopilada, el 71% de los conductores a nivel global informaron que el volumen de entregas ha aumentado en los últimos 5 años, siendo México uno de los países con mayor incremento de entregas con el 75 por ciento.

En promedio, un paquete llega a una puerta cada 6 minutos y medio, y cada conductor deja 9 paquetes cada hora.

En conclusión, se observa que la industria de la paquetería en México hoy se encuentra en un momento de gran dinamismo, aunque también enfrenta desafíos relacionados con la demanda y la presión sobre los trabajadores, sin dejar de lado grandes oportunidades para la innovación y el crecimiento.

La industria de la paquetería ha crecido de la mano del e-commerce en el país, cuyas ventas promedio aumentaron 23.6% anualmente desde 2021 hasta 2024.

Las ventas en línea representan el 15% de todo el sector minorista a nivel nacional, un 6% más que en 2020, y casi el mismo porcentaje que en Estados Unidos.

En 2024 se vendieron casi 2.7 millones de paquetes al día en el país.

La logística de última milla (etapa final de la cadena de suministro, desde el centro de distribución hasta el cliente final) fue una de esas industrias que se supercargaron con la pandemia, y en los tres años que le siguieron hubo un boom en el sector, debido a que las ventas en línea en México se dispararon 80% en 2020.

Tan solo en 2021, el 8% de las inversiones en la región fueron en startups de transporte, movilidad y logística.

Entre 2021 y 2022, el crecimiento del sector de transporte y almacenamiento creció alrededor de 18.97%, debido a mayores inversiones y la nueva dinámica del e-commerce.

El valor del mercado nacional del sector de mensajería, envíos express y paquetería en 2024 fue de $2,588 millones de dólares.

Un 80% de mexicanos usa mensajería de negocios para descubrir productos y servicios.

Estudios revelan que el 71% de los conductores a nivel global informaron que el volumen de entregas ha aumentado en los últimos 5 años, siendo México uno de los países con mayor incremento de entregas con el 75%.

En promedio, un paquete llega a una puerta cada 6 minutos y medio, y cada conductor deja 9 paquetes cada hora.

Hacia 2030, el crecimiento previsto para esta industria es de 6.43% en un periodo de seis años, para alcanzar $3,075 millones de dólares.

Para 2040, el 95% de las compras nacionales serán en línea, y con ello, crecerán las necesidades logísticas y de almacenamiento de las empresas de paquetería.

Herramienta clave para el crecimiento de Pymes

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) han encontrado en la paquetería una herramienta clave para expandir sus negocios y llegar a nuevos mercados.

Por ello, compañías como enviatodo.com han apostado a la oferta de servicios que atienda sus necesidades actuales, y su objetivo es seguir trabajando de la mano de herramientas como la Inteligencia Artificial (IA).

“A lo largo de nuestros ocho años en el mercado, hemos sido testigos de cómo la industria evoluciona rápidamente, especialmente con la integración de nuevas tecnologías.

Sin duda, aún hay muchas áreas de oportunidad, especialmente con la llegada de tecnologías basadas en inteligencia artificial”, explicó Pablo Salinas, CEO y cofundador de enviatodo.com.

Y es que, alertó, la forma en que tradicionalmente ha operado la logística en México está cambiando y algunos procesos, tal como los conocemos hoy, podrían volverse obsoletos en poco tiempo.

“Ya estamos viendo cómo la IA optimiza procesos, tanto en la logística como en la operación interna de las empresas, y esto es solo el principio”, mencionó.

Incluso anticipó que en los próximos años quizás veremos avances mucho más disruptivos, como la posible incorporación de unidades de entrega autónomas que no requieran conductor.

“Es un futuro atractivo, pero también un reto; quien no se adapte a este ritmo de cambio, se quedará atrás”, enfatizó.

Aseguró que el objetivo de enviatodo.com será apostarle a la innovación y ampliar sus servicios para apoyar tanto a e-commerce nacionales como a operaciones internacionales.

Queremos seguir siendo un socio estratégico clave que ayude a los negocios a crecer y adaptarse al ritmo acelerado de cambio en el sector, apuntó.

Un 80% de mexicanos usa mensajería de negocios

La mensajería de negocios se ha convertido en uno de los canales preferidos por los usuarios y las empresas están adoptando rápidamente esta tecnología.

Según un estudio reciente de Meta y Boston Consulting Group (BCG), el 80% de los consumidores en México ya utiliza mensajería de negocios para interactuar con las marcas.

En palabras de Marco Casarín, director del gigante tecnológico Meta en México, "la adopción ha sido más rápida porque estamos aprendiendo de las experiencias previas, en países como Brasil e Indonesia".

En el último año, por ejemplo, la penetración de la mensajería de negocios creció ocho puntos, y hoy el 75% de las empresas la utilizan a lo largo de toda la trayectoria del cliente".

¿Qué es lo que viene?

Un informe de Mordor Intelligence señala que se espera un crecimiento del sector de mensajería y paquetería a una tasa anual de 6.43% de 2024 a 2030.

Dentro de este contexto, los mercados con mayor aumento serán:

El de los envíos express con 7.29%

El de la demanda de entrega por el comercio Business to Consumer (B2C) o donde una empresa vende directamente a consumidores finales, con 8.36%.

El de las entregas y exportación de bienes livianos, especialmente textiles y productos de la salud, con 58.18%.

La demanda de servicios, por parte del comercio electrónico, con el 36.2%.

