Aeroméxico 'vuelve a aterrizar' en mercado accionario

Grupo Aeroméxico llevó a cabo su oferta pública mixta global en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y mercados internacionales, marcando su regreso al mercado accionario nacional, por un monto de $5,882 millones de pesos, considerando sobreasignación.

La oferta en México estuvo conformada por una parte primaria en la que se suscribieron 7,000,000 de acciones, por un monto de $247 millones de pesos, y una secundaria en la que se colocaron 20,463,590 acciones, por un monto de $723 millones de pesos.

Con los recursos obtenidos, Aeroméxico ampliará su flota, lo que representa un paso estratégico que refuerza la capacidad operativa y de servicio de la empresa, al tiempo que responde a las necesidades de crecimiento y modernización del sector. Adicionalmente, realizará inversiones en la infraestructura del cliente, orientadas a optimizar la eficiencia logística, la seguridad y atención personalizada, así como atender las obligaciones de mantenimiento a su flota.

Cabe resaltar que en dicha oferta participaron inversionistas institucionales locales y extranjeros, lo que refleja la confianza del mercado en el fortalecimiento y la proyección de Aeroméxico.

La presencia de una base diversificada de inversionistas confirma el acompañamiento del mercado bursátil en esta nueva etapa para la aerolínea, y demuestra el atractivo que representa el sector aeronáutico mexicano dentro y fuera del país, así como la relevancia de la Bolsa Mexicana de Valores como un ecosistema de financiamiento y crecimiento para las empresas, impulsando la liquidez y atracción de nuevos inversionistas.

La empresa cuenta con una amplia presencia tanto en el mercado nacional como internacional, conectando a México con los principales centros económicos, turísticos y de negocios del mundo. Opera en todas las ciudades más importantes del país y en 43 destinos internacionales distribuidos en 22 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

¿Cuándo salió Aeroméxico de la Bolsa Mexicana de Valores?

Aeroméxico salió del mercado de cotizaciones (Bolsa Mexicana de Valores) tras su proceso de reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrota en Estados Unidos durante el 2022.

La aerolínea dijo en ese entonces que buscaría volver a cotizar en México y EUA, esto tras fortalecer su posición tras la pandemia y tener mejores condiciones de mercado, además de una flota optimizada.

Fue desde el 29 de junio de 2022 que se informó que Aeroméxico alistaba su salida de la Bolsa Mexicana de Valores.

Los accionistas de Grupo Aeroméxico avalaron en una asamblea extraordinaria y como parte de los acuerdos de reestructuración con sus acreedores, el cancelar la cotización de sus acciones en el mercado bursátil mexicano.

