Cerrar X
finanzas_aeromexico_bolsa_0f4ec1b18b
Finanzas

Aeroméxico 'vuelve a aterrizar' en mercado accionario

La aerolínea concretó su regreso al mercado accionario; los recursos obtenidos se destinarán a ampliar su flota y fortalecer su operación

  • 07
  • Noviembre
    2025

Grupo Aeroméxico llevó a cabo su oferta pública mixta global en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y mercados internacionales, marcando su regreso al mercado accionario nacional, por un monto de $5,882 millones de pesos, considerando sobreasignación. 

La oferta en México estuvo conformada por una parte primaria en la que se suscribieron 7,000,000 de acciones, por un monto de $247 millones de pesos, y una secundaria en la que se colocaron 20,463,590 acciones, por un monto de $723 millones de pesos. 

Con los recursos obtenidos, Aeroméxico ampliará su flota, lo que representa un paso estratégico que refuerza la capacidad operativa y de servicio de la empresa, al tiempo que responde a las necesidades de crecimiento y modernización del sector. Adicionalmente, realizará inversiones en la infraestructura del cliente, orientadas a optimizar la eficiencia logística, la seguridad y atención personalizada, así como atender las obligaciones de mantenimiento a su flota. 

Cabe resaltar que en dicha oferta participaron inversionistas institucionales locales y extranjeros, lo que refleja la confianza del mercado en el fortalecimiento y la proyección de Aeroméxico.  

La presencia de una base diversificada de inversionistas confirma el acompañamiento del mercado bursátil en esta nueva etapa para la aerolínea, y demuestra el atractivo que representa el sector aeronáutico mexicano dentro y fuera del país, así como la relevancia de la Bolsa Mexicana de Valores como un ecosistema de financiamiento y crecimiento para las empresas, impulsando la liquidez y atracción de nuevos inversionistas.

La empresa cuenta con una amplia presencia tanto en el mercado nacional como internacional, conectando a México con los principales centros económicos, turísticos y de negocios del mundo. Opera en todas las ciudades más importantes del país y en 43 destinos internacionales distribuidos en 22 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. 

¿Cuándo salió Aeroméxico de la Bolsa Mexicana de Valores?

Aeroméxico salió del mercado de cotizaciones (Bolsa Mexicana de Valores) tras su proceso de reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrota en Estados Unidos durante el 2022. 

La aerolínea dijo en ese entonces que buscaría volver a cotizar en México y EUA, esto tras fortalecer su posición tras la pandemia y tener mejores condiciones de mercado, además de una flota optimizada. 

Fue desde el 29 de junio de 2022 que se informó que Aeroméxico alistaba su salida de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Los accionistas de Grupo Aeroméxico avalaron en una asamblea extraordinaria y como parte de los acuerdos de reestructuración con sus acreedores, el cancelar la cotización de sus acciones en el mercado bursátil mexicano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T104211_476_b202048b2b
Wall Street abre en rojo ante política arancelaria de Trump
finanzas_plata_8637ed6496
Plata ¡brilla como nunca!: logra ganancia de 50% en seis meses
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T083953_803_d162b3d798
Wall Street abre en verde tras resultados de Apple y Amazon
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_07_T145007_259_7677cceb3b
Vinculan al acosador de Sheinbaum por caso adicional en CDMX
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_038831d941
¿Qué es el Códice Azcatitlán? Libro que Sheinbaum pidió a Francia
selena_museo_grammy_b411690b9b
Museo Grammy rendirá homenaje a Selena con exposición
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
nl_aeropuerto_mty_muladar_ea6677a23e
Recibe Aeropuerto de Monterrey a turistas ¡con un 'muladar'!
rgvf_6f75f41b82
Deuda de $400 mil pesos, posible motivo del feminicidio de Yaneli
publicidad
×