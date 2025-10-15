Agosto, mes con más quejas ante Prodecon NL

En el caso de Nuevo León, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) está haciendo lo propio para apoyar a quienes buscan asesoría y apoyo para lograr algún acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En entrevista con El Horizonte, Sara García, delegada de la Prodecon en Nuevo León, indicó que durante el mes de agosto se registró el mayor número de quejas de contribuyentes en el año, gran parte de ellas relacionada al tema de devolución de impuestos.

Mientras que el año pasado durante ese mes se reportaron 65 reclamaciones, en igual periodo de 2025 la cifra se disparó a 293 quejas, indicó.

Resaltó que, sin embargo, así como se elevaron estos reclamos por parte de los contribuyentes, también se incrementaron los cierres que realiza Prodecon, es decir, las quejas que propiciaron una resolución final para ambas partes.

En agosto de 2024, los cierres sumaron 100 y en igual mes de este año alcanzaron 126 casos.

“Agosto fue el mes más alto del año (en número de quejas), lo cual está relacionado con las asesorías, porque a través de esa área es que llegan a la Prodecon".

"Somos un apoyo para los contribuyentes, al ayudarlos a recibir justicia en materia fiscal del orden federal. Ahí nosotros entramos como medio de defensa”, explicó.

García añadió que el área de quejas es solo una de las áreas o servicios que se ofrecen en esta dependencia.

“La primera área son servicios donde se brinda asesoría y orientación al contribuyente de forma gratuita".

"Hay otra, de acuerdos conclusivos, es donde se ofrece una herramienta conciliatoria única en materia fiscal. Muchos de los servicios tienen que ver con quejas, la mayoría con devoluciones que no se han hecho efectivas”, mencionó.

Por mencionar algunos números, dijo que al cierre de agosto la Prodecon en Nuevo León realizó más de 3,000 asesorías.

