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Finanzas

Manufactura arranca 2026 con retroceso en producción

Sector industrial registra caída mensual y débil desempeño laboral, reporta el Instituto Nacional de Estadística y GeografíA

  • 17
  • Marzo
    2026

La industria manufacturera en México inició 2026 con señales de debilidad, al registrar una contracción mensual en su volumen de producción durante enero, además de mostrar prácticamente un estancamiento en su comparación anual, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el volumen físico de la producción cayó 1.8 % en enero respecto a diciembre, lo que representa el segundo retroceso consecutivo y el más pronunciado desde julio de 2025.

En términos anuales, la producción manufacturera avanzó apenas 0.1 % frente a enero de 2025, una desaceleración significativa respecto al crecimiento de 2.7 % registrado en diciembre pasado.

Este comportamiento refleja un arranque débil para el sector, considerado uno de los pilares de la economía nacional.

El desempeño industrial también estuvo acompañado de señales mixtas en el mercado laboral. El personal ocupado creció apenas 0.2 % mensual, tras un avance marginal de 0.1 % en diciembre.

Sin embargo, en su comparación anual, el empleo en el sector cayó 2.5 %, acumulando más de un año en terreno negativo.

Por su parte, las horas trabajadas disminuyeron 0.4 % mensual y retrocedieron 2.6 % a tasa anual, lo que confirma una menor actividad operativa en las plantas manufactureras.

Remuneraciones pierden dinamismo

En cuanto a los ingresos, las remuneraciones medias reales, ajustadas por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, registraron una ligera caída mensual de 0.1 %.

A tasa anual, el crecimiento se desaceleró a 3.3 %, por debajo del 4.7 % reportado en diciembre, lo que evidencia una pérdida de impulso en los salarios del sector.

Con cifras originales, el volumen de producción descendió 1.5 % en enero, con retrocesos en 14 de los 20 subsectores manufactureros.

Entre las caídas más pronunciadas destacan la fabricación de insumos textiles y acabado de textiles (-9.2 %), la industria del vestido (-8.9 %) y las industrias metálicas básicas (-6.8 %).

En contraste, algunos rubros mostraron dinamismo, como la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, que creció 15 % anual, así como la producción de equipo de computación y componentes electrónicos, con un aumento de 5.1 %.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reflejan un inicio de año complicado para la industria manufacturera, con señales de desaceleración en la producción, el empleo y las horas trabajadas, en un entorno que plantea retos para la recuperación del sector en los próximos meses.


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