Wall Street abre verde por segundo día; petróleo sigue al alza

Wall Street abrió este martes en verde por segunda día consecutivo mientras que el precio del petróleo continúa al alza debido a las acciones efectuadas en el estrecho de Ormuz a causa del conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.93% hasta 47,381 unidades

: sube 0.93% hasta 47,381 unidades S&P 500 : sube 0.67% hasta 6,744 unidades

: sube 0.67% hasta 6,744 unidades Nasdaq: sube 0.63% hasta 22,516 unidades

Inversionistas recuperaron confianza debidoa que se perdió el miedo durante esta tercer semana de guerra en Medio Oriente.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este martes 1.53%, hasta $94.17 dólares el barril, mientras que varios países trabajan en una posible coalición liderada por Estados Unidos para proteger el comercio por el estrecho.

Acciones de Nvida se mantenían prácticamente iguales al cierre anterior después de que su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, presentara en el "Super Bowl de la Inteligencia Artificial (IA)" proyecciones récord para la compañía.

Otras compañías del sector tecnológico, como Intel, arrancaron la jornada a la baja. Las acciones de la empresa bajaban 1.10%.

En tanto, el oro, activo refugio en tiempos complicados, ganaba 0.51%, hasta los $5,027 dólares la onza, y la plata sumaba 0.90%, hasta los $81.40 dólares

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