Alertan productores: restricción a ganado amenaza abasto de carne

La Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) advirtió que la imposición de medidas para frenar el gusano barrenador está poniendo en riesgo la cadena de suministro y abasto de la carne.

En un comunicado, el organismo dijo que con ello se amenaza a un negocio valuado en $192,000 millones de dólares, según datos al cierre de 2024.

“El abasto depende de un modelo productivo en el que el ganado se reproduce en los estados del sur y sureste, posteriormente se traslada a corrales del norte del país, donde se produce la carne que se consume en todo el país”, afirmó en un comunicado el organismo dirigido por Jesús Brígido Coronel.

En ese sentido, al menos 350 productores de ganado bovino afiliados a la AMEG pidieron a las autoridades federales, estatales y municipales evitar la implementación de nuevas restricciones para no incurrir en una sobrerregulación en la movilización de ganado en México.

“La evidencia científica y la experiencia internacional muestran que el único método comprobado y sostenible para erradicar el gusano barrenador es la liberación sistemática de moscas estériles”, expresó.

En mayo pasado, Eladio González Peraza, presidente del Consejo Agropecuario Nuevo León (CEA-NL), dijo a El Horizonte que, aunque los productores y comercializadores exportadores de bovinos de la región, que además abarca a Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas y Coahuila, sí padecen una afectación por este tema, el abasto aún estaba garantizado.

“México cuenta con una poderosa infraestructura para la nutrición de alto rendimiento para el ganado bovino”, comentó.

Solo en 2024, los corrales de alimentación finalizaron alrededor de 7 millones de cabezas con pesos promedio de 550 kilogramos y edades menores a los 36 meses, generando 2 millones 252,000 toneladas de carne, subrayó González Peraza.

Indicó que gracias a esta capacidad productiva de carne de bovino, México no solo garantiza el abasto nacional, sino que ha consolidado su papel como exportador clave.

Como referencia, dijo que en 2024 se enviaron al mercado internacional 531,000 toneladas de carne, generando ingresos por $4,106 millones de dólares.

“El diferencial en el precio de los becerros de exportación es importante para los criadores, pero el músculo de nuestra ganadería nacional está en los corrales de alimentación nacionales, que nos permiten mantener una balanza comercial superavitaria y ser autosuficientes en productos cárnicos".

"Esto es lo que hace fuerte a México en el mercado global”, señaló el presidente del CEA-NL.

Explicó que “la exportación de becerros en pie es una actividad ganadera que produce animales castrados, con peso alrededor de 180 kilogramos, genética predominantemente europea y que provienen exclusivamente de entidades sanitariamente autorizadas por Estados Unidos”.

Estas características les permiten alcanzar el mercado estadounidense que, aun cuando conlleva mayores costos, permite generar un ingreso por más de $1,200 millones de dólares al exportar, según el promedio de los últimos 5 años, al exportar 1 millón 100,000 cabezas, puntualizó.

El gusano barrenador del ganado es una plaga parasitaria que afecta principalmente a los animales. Sin embargo, en algunos casos puede llegar a representar un riesgo para la salud humana.

La Asociación Mexicana de Productores de Carne agrupa a productores de ganado bovino en corral intensivo y a la industria de la carne en México.

Tiene presencia en Nuevo León, Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Veracruz.

Cierran filas: ampliarán sanciones en NL

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y del gobierno de Nuevo León llamaron al sector de engordadores de ganado y prestadores de servicios ganaderos (PSG) a que se notifiquen los casos de gusano barrenador, ya que ampliarán las sanciones contra quienes oculten información sobre la presencia del gusano barrenador en la entidad.

Anticiparon que a quienes lo hagan se les retirarán los permisos e incluso podría alcanzar consecuencias penales por atentar contra la salud pública.

En una reunión entre las máximas autoridades estatales y federales de la ganadería en Nuevo León, se acordó con los principales engordadores de bovinos de la entidad maximizar las medidas preventivas contra el gusano barrenador (GBG).

“La clave es la notificación inmediata a la autoridad por parte de todos los prestadores de servicios ganaderos (PSG), como engordadores y veterinarios, de todo caso sospechoso de gusano barrenador”, expresó Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León.

Al respecto, los engordadores dijeron que se asegurarán de que en su traslado, desde su origen, los embarques de ganado reciban una dosis preventiva del desparasitante ivermectina al menos 72 horas antes de llegar a Nuevo León; ya en la entidad recibirán una dosis adicional de doramectina, también parasiticida.

