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Finanzas

Wall Street abre en verde por sólidos resultados de la banca

Los inversionistas se mantienen atentos al conflicto en Medio Oriente, luego de que el presidente de Estados Unidos bloqueara el estrecho de Ormuz

  • 15
  • Abril
    2026

Wall Street abrió en verde este miércoles, impulsado un día más por los sólidos resultados de la banca.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.27% hasta 48,665 unidades
  • S&P 500: sube 0.27% hasta 6,986 unidades
  • Nasdaq: sube 0.40% hasta 23,732 unidades

Los inversionistas se mantienen atentos al conflicto en Medio Oriente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueara el estrecho de Ormuz.

Mientras que Irán aseguró este miércoles que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como parte de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

Te recomendamos: Irán afirma que continúa en negociaciones con EUA vía Pakistán

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el sector bancario, Morgan Stanley se anotó este miércoles un beneficio neto de $5,567 millones de dólares en el primer trimestre, 29% más que hace un año, según informó la entidad.

Bank of America recibió un beneficio en el primer trimestre de 17%, también avanzaba en Wall Street un 1.44%.

Otros de los principales bancos del país como Wells Fargo, Citigroup o JP Morgan Chase publicaron sus cuentas, en las que anunciaron amplios beneficios.

En el sector tecnológico, Broadcom crecía casi 4% después de que Meta anunciara una ampliación de su alianza para implementar chips personalizados basados en la tecnología del fabricante.

 

 

 

 

 

 


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