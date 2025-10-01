Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_01_at_8_22_15_PM_bc980d244f
Finanzas

Arranca Economía consultas del T-MEC junto a la IP

Las consultas tienen el objetivo de que el gobierno cuente con un amplio y correcto diagnóstico sobre la visión y prioridades de sectores productivos

  • 01
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Economía (SE), con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), inició esta semana una serie de consultas a 30 sectores productivos que son relevantes para el comercio con América del Norte de cara al proceso de revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

En un comunicado, la dependencia señaló que las consultas, a celebrarse durante octubre, tienen el objetivo de que el gobierno cuente con un amplio y correcto diagnóstico sobre la visión y prioridades de sectores productivos, de cara a la revisión del acuerdo tripartito. 

Añadió que las consultas se celebrarán en la sede de la Secretaría de Economía y a ellas están convocadas asociaciones industriales, cámaras empresariales, empresas de índole diversa y otros actores relevantes. 

De manera paralela y a fin de escuchar las prioridades principales, en las próximas semanas se realizarán foros de consulta en las 32 entidades del país, los cuales se realizarán con el respaldo de los gobiernos estatales, a través de los Comités Promotores de Inversiones. 

WhatsApp Image 2025-10-01 at 8.22.14 PM.jpeg

Mientras tanto, en una reunión de trabajo entre la Secretaría de Economía y representantes del sector privado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el presidente del CCE, Francisco Cervantes, acordaron trabajar de manera conjunta para que las consultas sean amplias, representativas y sirvan para estar mejor preparados como país frente al reto que supondrá la revisión del T-MEC. 

Ebrard destacó que este sistema de consultas es inédito porque el gobierno consultará y tomará en cuenta las visiones y prioridades tanto de la IP, sector obrero y entidades de cara a conversaciones sobre comercio exterior. 

Por su parte, Cervantes señaló que “para el sector privado mexicano la revisión del T-MEC representa una oportunidad para consolidar la competitividad de nuestro país y fortalecer la integración de nuestras cadenas productivas en América del Norte.  

Desde el CCE acompañaremos a la Secretaría de Economía con una participación responsable y propositiva, asegurando que la voz de la iniciativa privada se traduzca en soluciones concretas que impulsen inversión, empleo y prosperidad compartida para México”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_ebrard_899a5bb5d3
'México quedó en ventaja frente a otros países': Marcelo Ebrard
mexico_eua_t_mec_ffc0734a97
México y EUA inician dialogo con miras a revisión del T-MEC
nota_finanzas_t_mec_77e5c6001c
Iniciarán funcionarios proceso de revisión del T-MEC
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T154554_087_d0eca39a59
Capturan 156 personas por extorsión y secuestro en Colombia
IMG_6671_be997765f5
Llega "Cuidar tu Salud" a un millón 220 mil personas a NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T151703_017_4cd728b3a7
Asegura FGR más de 220 kilos de droga en General Bravo
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×