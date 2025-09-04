Cerrar X
Finanzas

Avanza proyecto de carga entre Nuevo León y Texas

El Sistema Inteligente de Carga ya tiene permiso presidencial, el cual unirá Laredo con Salinas Victoria, que busca de agilizar el cruce de mercancías hacia EUA

  • 04
  • Septiembre
    2025

Los proyectos para acelerar el movimiento de carga o mercancía entre Nuevo León y Estados Unidos están avanzando, y uno de ellos es el Sistema Inteligente de Carga, a cargo de Green Corridors y el cual ya obtuvo su permiso presidencial. 

Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y titular de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, explicó que el proyecto continúa en la fase de permisos y se espera que, antes de que concluya la administración, se pueda dar arranque a su construcción.

"Es por pasos; primero es la autorización americana, que eso hace el puntal del proyecto, pues sin la autorización americana no hay proyecto. Es un proyecto a mediano y largo plazo, es una inversión de más de $17,000 millones de dólares".

El estatus actual es que va avanzando y el permiso presidencial ya se tiene y se tiene que cumplir con muchos requisitos que nos están pidiendo, sobre todo del lado americano del medio ambiente. Esto es un proyecto prioritario del Estado y, obviamente, con la ayuda del gobierno federal en tramitología, vamos a sacarlo", afirmó González tras participar en el congreso “Perspectivas Aduaneras”, celebrado en la entidad.

Mediante este viaducto se recorrerán más de 210 kilómetros desde Laredo, Texas, hasta Salinas Victoria, Nuevo León.

La idea principal es que desde aquí la mercancía ya esté desaduanizada y por eso a los americanos les gusta, porque va sobre una plataforma elevada y ya llega hasta Estados Unidos; llega a Colombia, pero del lado americano, llega ahí y se descarga y se dispersa, recalcó el funcionario. 

“Queremos dejar todos los permisos ya aprobados para que ya nada más siga la construcción; esa es la meta”, aseveró.


