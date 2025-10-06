Cerrar X
Nuevo León

Destaca Samuel García inversión histórica de Green Corridors

De acuerdo con el mandatario, esta vía, que estará a cargo de Green Corridors, será de 250 kilómetros y contará con una inversión de $17 billones de dólares

  • 06
  • Octubre
    2025

Durante su participación en el North Capital Forum, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la creación de un viaducto que conectará al Área Metropolitana de Monterrey con Laredo, Texas.

De acuerdo con el mandatario, esta nueva vía, que estará a cargo de Green Corridors, será de 250 kilómetros y contará con una inversión de $17 billones de dólares, mediante la cual se busca impulsar el desarrollo regional de la zona fronteriza.

“Es un viaducto de 250 kilómetros de la ciudad de Monterrey a Laredo, que ya cuenta con permiso de Casa Blanca, que ya cuenta con permiso estatal y es un proyecto de 17 billones de dólares, de los cuales 11 son del lado mexicano.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 5.34.47 PM.jpeg

A través del proyecto se busca posicionar a la alianza liderada por Nuevo León como un jugador clave en América del Norte, para fortalecer el crecimiento económico y la competitividad en la región. 

De igual manera, García Sepúlveda recordó que durante su administración se estableció un récord absoluto en inversión, pues en el inicio de su quinto año al frente de la entidad ya se consiguieron $101 billones de dólares.

“Es decir, estamos arrancando el quinto año y según nuestra sumatoria estatal ya vamos por 101 billones de dólares de inversión, eso es un récord de récords para nuestro estado”, apuntó García Sepúlveda. 

Asimismo, detalló que con estrategias como esta, la inversión extranjera creció 10 veces más que el récord que alcanzó el gobierno anterior, y cada día se abren en la entidad, dos a tres empresas por semana, y la creación hasta ahora de 400 mil nuevos empleos, logrando el primer lugar en casi todos los indicadores económicos. 

20251006_04_gober_nl_govlab_02.png

Finalmente, el gobernador apuntó que ya se invirtieron más de $330 mil millones de pesos en obra pública, de los cuales, $180 mil millones fueron aportados por el estado y los otros $150 mil millones de pesos fueron puestos por la Federación.

“En este sexenio arrancamos siete nuevas carreteras, ya terminamos cuatro; una fue un diamante en bruto, la gloria Colombia que conecta Monterrey con Texas sin salir a Tamaulipas. Esa ha multiplicado por ocho el número de carga. Nuestra aduana Colombia estaba abandonada literalmente y ahorita es la segunda con mayor recaudación de frontera, es decir, tierra”, apuntó el Mandatario estatal. 

Con Green Corridors  se busca mejorar la operación de los corredores comerciales a través de nuevas tecnologías, transporte sostenible y logística verde.


