Busca Estados Unidos veto al aguacate mexicano

En el marco de las consultas internas que forman parte de la revisión del T-MEC, un grupo de asociaciones de productores de aguacate, así como varios agricultores independientes de Estados Unidos, piden al gobierno de su país que incluya en el tratado una serie de barreras al fruto mexicano.

Dicha petición incluye mayores medidas fitosanitarias, aranceles temporales o el cierre total de la frontera.

Según los archivos públicos de las consultas internas que concluyeron el pasado 3 de noviembre (en México no son públicas y cierran el 16 de noviembre), la Comisión del Aguacate de California, que aglutina a más de 3,000 productores, es la principal impulsora de las medidas contra México, acusando al país de malas medidas fitosanitarias, bajos salarios e intervención del crimen organizado.

Como parte de sus argumentos, el organismo señala que, durante décadas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha documentado y reconocido que los aguacates mexicanos presentan el riesgo de albergar diversas plagas.

“El USDA también ha reconocido desde hace tiempo que, debido a estos riesgos de plagas, la importación de aguacates mexicanos a Estados Unidos representa un riesgo fitosanitario significativo para la producción nacional”, señala el documento.

Recordó que, para proteger la producción de aguacate de Estados Unidos, el USDA prohibió la entrada del producto mexicano durante más de 80 años, desde 1914 hasta 1997.

Aunque esa prohibición se relajó ligeramente en 1993 para permitir que los aguacates de Michoacán entraran en Alaska bajo ciertas condiciones, la entrada al territorio continental de EUA estuvo prohibida durante todo este periodo.

Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos revelan que, entre 2007 y 2024, las exportaciones de aguacate de México a Estados Unidos pasaron de 251,000 toneladas a más de un millón, un aumento de más de 300 por ciento.

