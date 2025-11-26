Cerrar X
Finanzas

Cae confianza de consumidores en EUA a su nivel más bajo

El índice de The Conference Board bajó a 88.7, reflejando menor confianza económica por inflación alta, empleo débil y efectos del cierre de gobierno

  • 26
  • Noviembre
    2025

La confianza de los consumidores en Estados Unidos hoy se encuentra en deterioro.

Y es que, durante noviembre, los estadounidenses mostraron mucha menos confianza en la economía tras el cierre del gobierno, en medio de una contratación o generación de empleo débil y una inflación persistente.

De acuerdo con el índice de confianza del consumidor de la asociación profesional The Conference Board, ese índice cayó a 88.7 tras una lectura revisada al alza de 95.5 en octubre. 

El nivel de noviembre representó el segundo más bajo desde abril, cuando se ubicó en 86.0, que fue cuando el presidente Donald Trump anunció aranceles generalizados que provocaron una caída en el mercado de valores. 

Las cifras sugieren que los estadounidenses están cada vez más cautelosos ante los altos costos y el lento crecimiento del empleo, con percepciones del mercado laboral empeorando, según se observó en la encuesta.

La disminución de la confianza podría plantear problemas políticos para Trump y los republicanos en el Congreso, ya que las opiniones más pesimistas sobre la economía se observaron entre todas las afiliaciones políticas y fueron particularmente marcadas entre los independientes, señaló el Conference Board.


