Cae petróleo intermedio de Texas casi 10% tras pausa de ataques

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó este lunes un 9.94% al alcanzar los $88.47% dólares por barril, después de que el presidente Donald Trump suspendiera los ataques contra la infraestructura energética de Irán durante los próximos cinco días.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban $9.76 dólares, después de que Trump anunció conversaciones productivas.

"Me complace informar que los Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido -a lo largo de los últimos dos días- conversacions muy buenas y productivas con respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente".

🚨 President Donald J. Trump calls for a pause on all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a five-day period, subject to the success of the ongoing meetings and discussions. pic.twitter.com/N15CTRvikT — The White House (@WhiteHouse) March 23, 2026

También el mandatario republicano señaló que instruyó al Departamento de Guerra para "que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán por un periodo de cinco días".

Esta publicación se produce después de que Trump diera a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz.

Pausa Trump ataques contra Irán tras diálogo 'productivo'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de cinco días en los ataques militares contra instalaciones energéticas de Irán, en medio de avances en las conversaciones entre ambos países.

A través de su red Truth Social, el mandatario explicó que la decisión responde a “conversaciones muy buenas y productivas” sostenidas en los últimos días con autoridades iraníes, enfocadas en lograr una solución al conflicto en Oriente Medio.

Aquí te presentamos la nota completa: Pausa Trump ataques contra Irán tras diálogo 'productivo'

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