Caen acciones de empresas tecnológicas; Wall Street abre en rojo

Wall Street empezó diciembre en rojo, mientras las acciones tecnológicas caían ante las persistentes dudas por el alto valor bursátil de las empresas del sector.

Dow Jones de Industriales bajaba un 0.42%, hasta 47,514 puntos; S&P 500 retrocedía un 0.6%, hasta 6,807 unidades, y Nasdaq perdía un 0.9%, hasta los 23,154 enteros.

Entre las tecnológicas más perjudicadas se encontraban Nvidia (0.15%), AMD (1%) y Broadcom (3.4 %).

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas para enero subían un 1% hasta 59,16 dólares el barril, después de que la OPEP+ mantuviera el recorte de la producción de 2 millones de barriles diarios decidido a finales de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2026.

