Cerrar X
EH_UNA_FOTO_6_9dfaa7e9e8
Finanzas

Caen acciones de empresas tecnológicas; Wall Street abre en rojo

Entre las industrias tecnológicas más perjudicadas por estos movimientos, se encontraban Nvidia (0.15%), AMD (1%) y Broadcom (3.4 %)

  • 01
  • Diciembre
    2025

Wall Street empezó diciembre en rojo, mientras las acciones tecnológicas caían ante las persistentes dudas por el alto valor bursátil de las empresas del sector.

Dow Jones de Industriales bajaba un 0.42%, hasta 47,514 puntos; S&P 500 retrocedía un 0.6%, hasta 6,807 unidades, y Nasdaq perdía un 0.9%, hasta los 23,154 enteros.

Entre las tecnológicas más perjudicadas se encontraban Nvidia (0.15%), AMD (1%) y Broadcom (3.4 %).

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas para enero subían un 1% hasta 59,16 dólares el barril, después de que la OPEP+ mantuviera el recorte de la producción de 2 millones de barriles diarios decidido a finales de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2026. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T093545_426_7d451c3b7e
Wall Street en verde; Mercado de Futuros de Chicago se restablece
EH_UNA_FOTO_2025_11_27_T094651_821_162b4ee642
Wall Street no opera por ser día festivo en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T104447_416_c7fd52ea7d
Wall Street abre en verde; Alphabet sube 5% por Gemini 3
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_53_49_AM_e17f70640f
Oleada de cierres de negocios prende las alarmas en Matamoros
Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_54_35_AM_8d74a546d6
Inicia contienda por los 25 curules del Congreso local
EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T182926_082_5e2bd2e85a
Tamaulipas sigue búsqueda de cuatro traileros desaparecidos
publicidad

Más Vistas

joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad
×