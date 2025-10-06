Cemex refuerza su presencia en EUA tras venta en Panamá

La multinacional mexicana Cemex anunció este lunes un nuevo movimiento estratégico en su portafolio global: la venta de sus operaciones en Panamá y la expansión de su presencia en Estados Unidos mediante la adquisición mayoritaria de la empresa Couch Aggregates, especializada en arena, grava y piedra triturada.

La operación forma parte de su estrategia de crecimiento en mercados prioritarios, enfocándose en el negocio de agregados en el sureste de Estados Unidos.

Venta en Panamá por $200 millones de dólares

La compañía detalló que la desinversión en Panamá fue cerrada exitosamente con el Grupo Estrella, conglomerado industrial con sede en República Dominicana, por un monto total de $200 millones de dólares, equivalente a 12 veces el EBITDA ajustado de los últimos 12 meses.

Los activos vendidos incluyen una planta cementera en Calzada Larga, Chilibre, con capacidad de 1.2 millones de toneladas métricas anuales, además de instalaciones de concreto premezclado, agregados y derechos de reserva. Cemex conservará únicamente su negocio de aditivos en el país.

Expansión estratégica en el sureste de EUA

Simultáneamente, Cemex aumentó su participación en Couch Aggregates hasta convertirse en accionista mayoritario, consolidando la alianza estratégica anunciada en julio de 2024.

Couch opera siete canteras y cinco terminales marítimas, atendiendo diversos mercados del sureste estadounidense, una región que Cemex considera clave para su crecimiento.

“Estas transacciones representan otro paso importante en nuestra estrategia para optimizar nuestro portafolio y continuar invirtiendo en mercados prioritarios, particularmente agregados en Estados Unidos”, declaró Jaime Muguiro, Director General de Cemex.

La compañía explicó que esta inversión compensará la pérdida de EBITDA derivada de la venta en Panamá, utilizando parte de los recursos obtenidos de dicha transacción para financiar la expansión.

Estrategia enfocada en eficiencia y rentabilidad

Cemex aseguró que estos movimientos responden a su política de optimizar activos, mejorar rendimientos y fortalecer su posición en regiones estratégicas.

Cabe señalar que la cementera busca generar los mayores retornos posibles para sus accionistas, mantener una asignación disciplinada de capital y reforzar su eficiencia operativa.

Además, la empresa reafirmó su compromiso con la innovación sostenible, el uso de tecnologías limpias y la meta de neutralidad de carbono, consolidando su liderazgo global en materiales para la construcción.

Comentarios