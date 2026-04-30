Wall Street abre en verde tras resultados positivos empresariales

Wall Street abrió este jueves en verde, al mostrar una postura positiva de buenos resultados empresariales y la caída del precio del petróleo en los primeros compases de la jornada.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.49% hasta 49,254 unidades

: sube 0.49% hasta 49,254 unidades S&P 500 : sube 0.36% hasta 7,194 unidades

: sube 0.36% hasta 7,194 unidades Nasdaq: sube 0.42% hasta 27,439 unidades

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, Caterpillar subía un 7.5% tras publicar resultados trimestrales, mientras que Eli Lilly avanzaba un 6.45% impulsada por sus cuentas y la fuerte demanda de sus fármacos Zepbound y Mounjaro.

Entre los resultados presentados ayer por las empresas tecnológicas, Meta cayó 9.69% por unas previsiones de gasto elevadas y un menor crecimiento de usuarios de lo esperado, mientras Amazon retrocedía un 1.35% y Microsoft un 3.68%.

Al margen, los inversionistas asimilan la última decisión de la Reserva Federal, que mantuvo ayer los tipos de interés en el rango del 3.5% al 3.75%, en línea con lo previsto, aunque con una inusual división interna.

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