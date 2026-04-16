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Finanzas

Wall Street abre verde; rozan niveles previo a guerra en Irán

La Bolsa de Nueva York volvió a mostrar este jueves signos de optimismo y recuperación por los estragos provocados por la guerra en Medio Oriente

  • 16
  • Abril
    2026

Wall Street abrió en verde este jueves hasta acercarse a los niveles previos a que el conflicto en Medio Oriente se desatara el pasado 28 de febrero.

Esto se debe a que los principales indicadores, S&P 500 y Nasdaq superaron su marca durante la apertura con el dato más alto de su historia.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.27% hasta 48,595 unidades
  • S&P 500: sube 0.15% hasta 7,033 unidades
  • Nasdaq: sube 0.01% hasta 24,017 unidades

La Bolsa de Nueva York volvió a mostrar este jueves signos de optimismo y recuperación por la guerra en Medio Oriente, después de que sus índices registraran sus propios máximos históricos marcados en las últimas operaciones de la sesión del miércoles.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se modera en las últimas sesiones por debajo de los $95 dólares por barril, a la espera del fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En otros mercados, el oro subió 0.33% hasta los $4,839 dólares la onza; mientras que la plata ganaba 0.10%, hasta los $79.70 dólares. 

 

 

 


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