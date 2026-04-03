Federación subsidia 82% de impuestos del diésel para evitar alza

En una medida estratégica para mitigar el impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno de México anunció un incremento significativo al estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable al diésel, el cual alcanzará el 81,2 % para la segunda semana de abril.

De acuerdo con lo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el subsidio para el periodo comprendido entre el 4 y el 10 de abril representa un aumento considerable frente al 70,28 % aplicado la semana anterior.

Detalle de los apoyos fiscales

La decisión gubernamental se traduce en un estímulo de $5.9 pesos por litro, lo que reduce la cuota efectiva del IEPS a solo $1.3 pesos por litro.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también confirmó la continuidad de los apoyos para las gasolinas, buscando mantener la estabilidad de los precios al consumidor final: para la gasolina magna, el estímulo será de 31,34 %, mientras que para la premium será de 18,48 %.

Tendencia al alza en los subsidios

Esta medida confirma una tendencia de incrementos consecutivos en el apoyo al diésel, combustible clave para el sector logístico y de transporte.

Tras haber iniciado marzo sin estímulos, el subsidio al diésel ha escalado rápidamente, pasando del 35,21 % a mediados de mes, hasta alcanzar el nivel actual del 81,20 %.

Contexto de crisis energética

El ajuste responde a un entorno de alta volatilidad en los mercados internacionales. El crudo mexicano cotiza por encima de los 105 dólares por barril, mientras que el referente Brent se aproxima a los 110 dólares.

La preocupación principal de los mercados radica en el estrecho de Ormuz, una ruta crítica por la que transita cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo y gas. Ante este panorama, analistas de JPMorgan han advertido que el precio del crudo podría superar los 150 dólares si las disrupciones en la zona persisten.

Compromiso con el sector transportista

Los esfuerzos del Gobierno federal se han intensificado tras registrarse precios que rebasaron los 31 pesos por litro de diésel, situación que encendió las alertas en el sector del autotransporte por su posible impacto inflacionario en el costo de mercancías y servicios de pasajeros.

Además de los estímulos fiscales, el Gobierno mantiene un acuerdo con el sector gasolinero para fijar un tope de 24 pesos por litro para la gasolina Magna.

En el caso del diésel, se trabaja en un esfuerzo conjunto con empresarios para buscar que su precio se contenga en 28,3 pesos por litro, consolidando así una estrategia que busca proteger la economía nacional ante la inestabilidad energética global.

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