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Internacional

Cuba confirma reunión con EUA en medio de tensiones bilaterales

El Gobierno de Cuba confirmó la realización de una reunión reciente en la isla con representantes de Estados Unidos, en un contexto de tensiones bilaterales

  • 20
  • Abril
    2026

El Gobierno de Cuba confirmó este lunes que recientemente se llevó a cabo en la isla un encuentro entre delegaciones de La Habana y Washington, en medio de un contexto marcado por tensiones políticas y económicas entre ambos países.

La confirmación fue hecha por Alejandro García del Toro, subdirector general a cargo de Estados Unidos en la Cancillería cubana, quien aseguró al diario oficial Granma que el diálogo se manejó con discreción.

“Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos”, declaró el funcionario.

Sin plazos ni ultimátum

De acuerdo con la versión oficial cubana, durante la reunión no se establecieron condiciones ni fechas límite, en contraste con reportes difundidos por medios estadounidenses.

“No se establecieron plazos ni planteamientos conminatorios”, sostuvo García del Toro, en referencia a versiones que señalaban un supuesto ultimátum de dos semanas para la liberación de presos políticos.

Energía y bloqueo, tema central

Uno de los puntos prioritarios para la delegación cubana fue la exigencia de eliminar las restricciones energéticas impuestas por Estados Unidos, que, según La Habana, agravan la crisis eléctrica que enfrenta la isla.

“La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad”, subrayó el diplomático, quien calificó estas medidas como un “castigo injustificado” que impacta directamente a la población.

Cuba sostiene que estas restricciones han contribuido a los prolongados apagones y a la parálisis de sectores clave de la economía.

Cabe señalar que medios estadounidenses habían adelantado la realización de este encuentro, señalando que tuvo lugar el pasado 10 de abril en La Habana y que incluyó la participación de funcionarios del Departamento de Estado.

Según esas versiones, Washington habría planteado la liberación de presos políticos, entre ellos los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, como un gesto inicial de buena voluntad, seguido de una eventual agenda de reformas económicas y políticas.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Estados Unidos ni su embajada en La Habana han confirmado públicamente los detalles del encuentro, sus participantes o los acuerdos alcanzados.


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