Finanzas

Continua precio regular de gasolina a $23.57 pesos por litro

De acuerdo con el funcionario Iván Escalante, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular se ubicó en $23.57 pesos al 22 de agosto

  • 25
  • Agosto
    2025

El precio de la gasolina regular en México sigue a la baja, como parte de la estrategia nacional para estabilizar los costos de los combustibles, informó Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con Escalante, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular se ubicó en $23.57 pesos al 22 de agosto, manteniendo así la tendencia descendente registrada en semanas recientes.

“La estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina sigue dando resultados positivos”, destacó el funcionario.

Subrayando que este comportamiento favorece directamente a los consumidores, al mitigar el impacto de la inflación en el transporte y otros sectores clave.

Profeco continúa monitoreando de cerca los precios en todo el país, como parte de sus esfuerzos para garantizar condiciones justas en el mercado y evitar prácticas abusivas en la comercialización de combustibles.

 


