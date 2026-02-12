'Presupuesto 2026 saldrá este mes', asegura Miguel Flores

El Presupuesto 2026 para Nuevo León sí saldrá y sería este mes cuando vea la luz, indicó el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna.

Y abocados a que sí salga, el gobernador del estado, Samuel García, dijo que le gustaría que se apruebe el 14 de febrero, “Día del Amor y la Amistad”.

En este tema, este miércoles se vieron más coincidencias entre bancadas del Congreso local, pues el coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente, dijo que están dispuestos a aprobarle deuda al estado a cambio de más recursos para los municipios.

Antes de esto, el gobernador ya se había mostrado dispuesto a darle más dinero a los ayuntamientos e incluso dijo que les ha pedido a los alcaldes que le ayuden con “sus diputados”.

En entrevista con El Horizonte, Flores Serna afirmó que sí se va a llegar a un acuerdo.

“Esperemos que estas fechas sean las buenas para ‘desenclutcharnos’; creo que sí vamos a llegar a un punto de acuerdo, creo que los legisladores van a ver por Nuevo León y vamos a salir adelante".

“Creo que sí vamos a llegar a algo; desgraciadamente, no depende solo de una parte, pero yo estoy puesto; creo que este mes debemos tener buenas noticias”, dijo Flores.

Aunque dijeron que “con o sin” presupuesto 2026, Nuevo León seguirá funcionando y se construirán las líneas 4 y 6 del Metro para el Mundial, el estado se abocó este miércoles a sacar adelante el tema.

El gobernador, Samuel García, afirmó que un presupuesto le dará mayores recursos a él y a los alcaldes para “muchas obras”.

“Hice un llamado a alcaldes y a diputados a cerrar filas y, más que ceder, es hacer números y… es ver como win-win, ganar-ganar, que alcaldes y los poderes tengan dinero para hacer obras".

“Es más: del Día de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad, a ver si para ese día ya tenemos presupuesto”, comentó.

También reveló que el pasado fin de semana, le pidió en Nuevo León a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que le “ayude” con los diputados de Morena, a los cuales ya les están “aterrizando la señal”.

“Todos los alcaldes en corto me dicen: 'Góber, ya saquemos el presupuesto, ocupo lana'. Les dije: 'Ayúdenme ustedes con sus diputados, yo con los míos'. Ya con la presidenta le pedí apoyo con Morena; ya se está aterrizando también esa señal".

Este miércoles inició la cuenta regresiva de cuatro meses rumbo al Mundial de futbol, por eso el gobernador hizo un llamado al Congreso local y a todas las partes involucradas a cerrar filas para aprobar el Paquete Fiscal.

Impugnarían lo que no 'beneficei a NL'

Por separado, el secretario general de Gobierno ofreció y pidió a los diputados locales hacer a un lado temas “políticos-electorales” para que se apruebe el Presupuesto, ya que sería un “mucho mejor escenario” para el estado.

Sin embargo, ante la pregunta de si aceptarían un dictamen que sólo aprueben el PRI, PAN y Morena, señaló que no van a aceptar un presupuesto que “no beneficie a Nuevo León”, por lo que dejó abierta la posibilidad de impugnarlo ante la Suprema Corte, tal como ya han advertido diputados locales de MC.

“Nosotros nunca vamos a dejar que se haga algo que no le beneficie al Estado Nuevo León; nosotros claro que siempre vamos a sacar adelante cualquier propuesta, repito, siempre y cuando le beneficie y se ponga por delante a la gente de Nuevo León”, indicó.

Sobre las propuestas “irreductibles” de Morena, el Secretario de Gobierno afirmó que están abiertos a propuestas, pero de gente “que vive aquí”.

Esto en referencia a la postura que la semana expuso en el estado la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien expuso una “tercera vía” presupuestal de cinco puntos que incluye que no haya deuda a cambio del voto de sus nueve diputados.

“Tenemos que tomar en cuenta ideas de personas que viven aquí, que saben lo que requiere el estado Nuevo León; no podemos, pues, meter al presupuesto temas que ni siquiera le pueden beneficiar al estado Nuevo León”, dijo Serna Flores.

'No habrá piquetes de ojos'

En un evento en el que dejó nuevamente gratuita la circulación de la autopista al aeropuerto, García dijo que no hay plazo fatal para su aprobación, pero expresó su deseo de que para este Día del Amor y la Amistad ya haya un acuerdo, y ofreció “cero piquete de ojos”.

Aclaró que los presidentes municipales de todos los partidos políticos le dicen “góber, ya ocupamos lana”, y el compromiso que hizo con ellos es que lo ayuden con sus diputados, y él con los de MC.

“El Mundial será la excusa, va a ser la barra para cerrar filas, y en cuatro meses vamos a echarle todos los kilos, cero peleas, cero piquete de ojos".

"Puro jalar, cerrar filas porque vamos a ser la sede más segura, la sede norteña que más va a disfrutar”, expuso.

Luego, en entrevista, reafirmó que están trabajando con el encargado de la tesorería estatal, Ulises Carlín, y con el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, para lograr acuerdos.

A la pregunta de si el gobierno aporta su cuota de cordialidad política, respondió afirmativamente.

"Claro, yo llevo años que decidí no pelear, decidí altura de miras y lo mismo le pedí al Gabinete… no es ceder porque todos salimos ganando y lo que estamos haciendo es alinear esfuerzos”, detalló.

Luego, le hizo un llamado a la legislatura local a cerrar filas.

"Que el Congreso se ponga en actitud más propositiva y que en lugar de golpes digan: "Vamos por el presupuesto y así yo no tengo duda de que saldrá", planteó.

Aclaró que la comunidad entiende lo que sucede.

"Nuevo León sabe que con o sin presupuesto, el Estado va a funcionar y a jalar”, afirmó.

Sobre si hay un plazo perentorio para la autorización del Presupuesto, declaró: "No tengo fecha fatal, y tampoco estoy empujando para que sea ya esta semana”.

Con o sin presupuesto habrá metro

Con las negociaciones del presupuesto en curso en el Congreso del Estado, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, advirtió que no aceptarán un presupuesto que no beneficie a Nuevo León.

El funcionario indicó que con o sin presupuesto las obras en el estado van a avanzar y se van a terminar, pero dijo que todavía pueden seguir negociando para que haya un paquete fiscal acorde a lo que necesita el estado.

“Nosotros nunca vamos a dejar que se haga algo que no beneficie al estado de Nuevo León; nosotros claro que vamos a sacar adelante cualquier propuesta, siempre y cuando le beneficie y se ponga por delante a la gente de Nuevo León”, dijo Miguel Flores.

Al cuestionarlo sobre si impugnarán el presupuesto en dado caso que se apruebe por mayoría en el Congreso, indicó que analizarán primero si la propuesta sirve o no para la entidad.

“Aquí lo importante no es si nos llena el ojo o no (a nosotros); lo importante es que le sirva al estado de Nuevo León”, agregó Flores.

También habló de la petición que hizo la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, para que sus diputados aprueben un presupuesto, a lo cual dijo que no hay que politizar el tema y menos por personas que no pertenecen a la entidad.

“Nosotros no estamos cerrados, estamos abiertos a cualquier propuesta, tenemos que tomar en cuenta ideas que viven aquí, que saben lo que necesita el estado; no podemos meter al presupuesto temas que ni siquiera benefician al estado".

“Entonces, creo que sí debemos enfocarnos en los temas prioritarios de Nuevo León para tener un presupuesto que se adapte al estado”, dijo Miguel Flores.

Podrían otorgar deuda a cambio de más recursos a municipios

La luz para un acuerdo presupuestal parece que ya está llegando al Congreso del Estado, pues se planteó que, si el Gobierno del Estado está dispuesto a dar más recursos a los municipios, el Poder Legislativo le aprobaría un endeudamiento.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que las negociaciones siguen con la bancada de Morena, que pidió específicamente que no se aprobara más deuda en Nuevo León; sin embargo, dijo que podrían negociar con ellos al ver que los municipios gobernados por su partido y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde aprobarían un nivel de deuda que también negociarían con el Poder Ejecutivo.

“Pudiera ser una buena alternativa (aprobar deuda) si ellos (Movimiento Ciudadano y el Gobierno del estado) van a ceder en aumentarles los fondos a los municipios y a los organismos autónomos; creo que sería muy considerable poder darle algo de endeudamiento al estado".

“Depende de la negociación, pero lo más importante es que la gente de Movimiento Ciudadano, desde su coordinadora, se acerque a una negociación, porque hay que recordar que una de las condiciones de Morena es que no haya nada de deuda, pero creo que, al verse beneficiados sus alcaldes, pudiera transitar este endeudamiento”, dijo Carlos de la Fuente.

Por su parte, el coordinador de Morena, Mario Soto, dijo que sí están dispuestos a buscar coincidencias para que se destrabe el presupuesto 2026.

“Insisto, podemos buscar puntos medios, hay que buscar coincidencias para sacar este tema adelante; yo celebro el diálogo que se ha llevado, pero nos ha faltado para sacar este tema".

“El estado no merece una reconducción y que tengamos el presupuesto del año pasado”, dijo Mario Soto.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, indicó que por el momento no se le ha informado de algún cambio sobre la postura de Morena si aceptarían o no deuda, por lo cual siguen trabajando sobre el dictamen que se aprobó la semana pasada.

Ven que sí habrá presupuesto

El Presupuesto 2026 está en ciernes de ver la luz, pues las posturas “irreductibles” cada vez encuentran mayores coincidencias. El secretario general de Gobierno dijo a El Horizonte que sí habrá acuerdos.

El gobierno del estado dijo estar dispuesto a darle más dinero a los municipios, tal como lo exigen PRI, PAN y Morena.

El coordinador del PAN en el Congreso afirmó que también están dispuestos a deuda al estado a cambio de que ceda en sus peticiones para los municipios.

Ante ello, el Presupuesto sí se aprueba este mes; el gobernador de NL quiere que sea el 14 de febrero.

