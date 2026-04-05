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Finanzas

Crece 7% uso del crédito entre mexicanos; apuestan al tarjetazo

El financiamiento a través de tarjetas de crédito registró un incremento anual de 5.8%, lo que confirma que este método continúa ganando terreno

  • 05
  • Abril
    2026

El crédito al consumo en México creció 7.2% anual en febrero, impulsado principalmente por el uso de tarjetas de crédito, consolidando el llamado “tarjetazo” como una de las principales vías de financiamiento entre los hogares.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), este segmento fue liderado por las tarjetas de crédito, seguido de los préstamos personales y de nómina, en un entorno donde el consumo se mantiene dinámico pese a las altas tasas de interés.

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En particular, el financiamiento a través de tarjetas de crédito registró un incremento anual de 5.8%, lo que confirma que este método continúa ganando terreno como herramienta clave para solventar gastos de corto plazo entre los mexicanos.

Condusef advierte sobre riesgos del uso excesivo del crédito

En este contexto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha advertido sobre los riesgos del uso excesivo del crédito.

El organismo ha señalado que “las tarjetas pueden ser una herramienta útil si se manejan con disciplina, pero también una fuente de sobreendeudamiento si no se controlan los gastos”.

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Especialistas coinciden en que el aumento en el uso del crédito responde tanto a una mayor confianza del consumidor como a presiones en el ingreso, lo que lleva a muchas personas a financiar gastos cotidianos mediante deuda de corto plazo.

Si bien la demanda de crédito se mantiene firme, analistas prevén que su crecimiento podría moderarse en los próximos meses ante el nivel de las tasas de interés, por lo que recomiendan a los usuarios mantener finanzas sanas y evitar comprometer su capacidad de pago.


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