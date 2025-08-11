Destaca Nuevo León en producción de autopartes a nivel nacional

Aunque la producción de autopartes en México atraviesa por un momento complicado ante la imposición de aranceles, Nuevo León se coloca como uno de los principales jugadores en este tema.

Y es que la entidad contribuye con el 13.3% de la actividad, colocándose en tercer lugar, superada solo por Coahuila, que concentra el 15%, y Guanajuato, con el 13.7%, según datos al cierre del mes de mayo.

De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA), el cuarto lugar —después de Nuevo León— lo ostenta Chihuahua, con 8.7% de la producción del país.

Posteriormente se encuentra Querétaro, con 7.8% del total.

En el ranking también destacan entidades como San Luis Potosí y Puebla, que concentran el 7.2% y 6.5%, respectivamente.

El top ten lo complementan el Estado de México, con el 5.9%; Aguascalientes, con 4.5%, y Tamaulipas, con 4.1% de la producción.

La INA refirió que estos diez estados contribuyen con poco más del 86% de la producción total de autopartes.

Aunado a ello, al hablar de tipos de autopartes, durante enero-mayo de este año destacan las partes eléctricas, con un valor total de $9,300 millones de dólares, seguidas de transmisiones, embragues y sus partes, con $4,818 millones de dólares.

Enseguida se encuentra la producción de telas, alfombras y asientos automotores, al sumar $4,372 millones de dólares durante los primeros cinco meses del año.

Mientras tanto, en días recientes se informó que los aranceles aplicados al acero, aluminio y cobre, así como la tensión económica y comercial en Estados Unidos, provocaron una caída de 8.6% en la producción de autopartes mexicanas durante los primeros cinco meses del 2025.

En específico, se informó que México produjo $48,445 millones de dólares en partes y componentes de vehículos de combustión y eléctricos de enero a mayo del 2025.

Al respecto, Gabriel Padilla, director de la INA, comentó que nuestro país es el principal proveedor de autopartes a EUA; sin embargo, el ambiente de incertidumbre en el mercado estadounidense ha provocado una menor demanda de pedidos de la industria automotriz, tanto de equipo original como de refacciones.

“Esto hace anticipar que continuará la contracción hacia el cierre del año”, consideró.

