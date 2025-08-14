Disfrutan verano en NL: llegan más turistas y aumentan su gasto

Este verano, miles de turistas eligieron a Nuevo León como el destino ideal para disfrutar de sus vacaciones.

Para muestra, es que en esta temporada llegaron al estado 613,000 turistas, lo cual resultó un 5% superior con relación a igual lapso del 2024, cuando se alcanzaron 583,000.

Además, el consumo de los visitantes también se incrementó, ya que la derrama económica en la entidad durante el verano ascendió a $5,117 millones de pesos, lo que significó un 3% más con respecto a los $4,968 de un año atrás.

En lo referente a la ocupación hotelera, datos de la Secretaría de Turismo refieren que se estima que alcanzó el 66%, un punto porcentual por encima del 65% registrado durante dicho lapso, pero del año pasado.

En entrevista con El Horizonte, la secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez Villarreal, explicó que esto es muestra de que Nuevo León se ha consolidado como un destino turístico de placer y no solo de negocios.

“Este verano, Nuevo León recibió más de 613,000 turistas hospedados, un aumento del 5% respecto al año pasado, con una ocupación hotelera del 66% y una derrama económica superior a los $5,117 millones de pesos, 3% más que en 2024.

Estos resultados confirman que el estado se consolida como un destino turístico competitivo y diverso”, subrayó.

La funcionaria además destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para ofrecer experiencias únicas en Pueblos Mágicos, parques naturales, gastronomía y oferta cultural.

En semanas recientes, El Horizonte publicó que el turismo en Nuevo León continúa fortaleciéndose como motor económico del estado, con indicadores al alza en hospedaje, conectividad y experiencias locales, de acuerdo con datos oficiales reportados por la Subsecretaría de Inteligencia Turística.

Por ejemplo, durante el periodo enero-junio de 2025, se registraron 1 millón 591,643 turistas hospedados, lo que representa un incremento del 7% respecto al mismo periodo de 2024.

La derrama económica directa generada por la actividad turística fue de $14,014 millones de pesos, un 7% más que el año anterior.

Además, en conectividad aérea, el Aeropuerto de Monterrey registró 64,325 vuelos, un incremento del 23%, y 7,290,381 pasajeros movilizados, un 19% más que en 2024.

Del total, el 83% corresponde a vuelos nacionales y el 17%, a internacionales.

Por otro lado, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey (OCV-MTY) reportó 51 eventos atendidos, que generaron 43,067 cuartos-noche.

En el mismo periodo, los Parques Estatales de Nuevo León recibieron a más de 7.5 millones de visitantes, lo que representa un incremento del 25% respecto al primer semestre de 2024, de acuerdo con datos de la Operadora de Servicios Turísticos y Parque Fundidora.

