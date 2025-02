Disfrutar del Super Bowl LIX saldrá casi 15% más caro

Este fin de semana se llevará a cabo El Super Bowl LIX, y los mexicanos que se reúnan a disfrutar de este evento tendrán que gastar casi un 15% más que hace un año.

En un análisis, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) encontró que una reunión de diez personas para disfrutar del Super Bowl con hotdogs, cerveza, papas, guacamole y refrescos en casa puede costar hasta $1,938.50, pero si se incluye tequila y más variedades de comida como palomitas, nachos, alitas y hamburguesas y/o pizza, el costo se eleva a $4,103.50.

Esto representa un alza promedio de 14% respecto a los costos del año pasado que fueron de $1,706.00 en versión acotada y $3,596.00 en versión completa.

El Super Bowl LIX, que se celebrará en Nueva Orleans, bien podría considerarse un símbolo de la creciente compenetración cultural entre México y Estados Unidos.

Por un lado, provocará un consumo de más de 100,000 toneladas de aguacate Hass mexicano, ya que el guacamole se ha convertido de facto en la botana por excelencia de esta justa deportiva y, por el otro, es sabido que México es el país con mayor número de espectadores de este evento fuera de Estados Unidos”, resaltó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

En la edición pasada, el evento reportó 24.1 millones de mexicanos viendo el partido y se espera al menos un número similar para este 9 de febrero, añadió.

Tendencias de consumo durante el evento

Este domingo 9 de febrero se celebrará la edición LIX del Super Bowl en la ciudad de New Orleans, en donde se enfrentarán los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

De acuerdo con la firma Kantar, el 79% de los mexicanos tienen planeado ver el “Super Bowl” con familia y amigos y el 65% tiene considerado ser el anfitrión del evento en sus hogares; el 24% asistirá a casa de amigos y solo el 9% (2% más vs. 2024) hará la visita a algún bar o restaurante.

Y como buenos anfitriones, para atender a sus invitados durante las 3 horas y media que dura el partido, se tiene planeado un gasto promedio entre los $500 y $2,000 pesos, igual que el año pasado.

En torno a la comida, el 70% de los mexicanos seleccionará las botanas saladas como primera opción, y en comparación con el año anterior, se nota un incremento de 6 puntos en el consumo de pizza (65% vs. 59% en 2024); en cambio, las categorías que tuvieron un crecimiento de solo 4 puntos fueron las alitas (53% vs. 48%) y las hamburguesas/tacos (42% vs. 38%).

Mientras que el guacamole se mantiene presente con un 43% de preferencia.

La cerveza sigue siendo la bebida preferida de los mexicanos para ver el gran partido este domingo con un 80%, mientras que el 75% consumirá refrescos.

Al igual que el año pasado, las bebidas de alta graduación (como tequila, ron, whisky, vodka) seguirán esperando ser protagonistas, ya que serán consumidas solo por el 43 por ciento.

Si bien el Super Bowl se continúa viendo fuertemente por televisión, el 56% de los mexicanos disfrutará del partido a través de la TV abierta vs. el 27% que lo verá en TV de paga; sobresale que un 9% lo verá por alguna plataforma digital.

Otros datos señalan que el 57% de los mexicanos piensa que Kansas será tricampeón.

Además, el 90% verán el gran juego, alcanzando a mantener el mismo porcentaje que el año pasado.

El 58% de los mexicanos menciona que el principal motivo para ver el gran partido es el juego mismo, el 52% lo verá por socializar o pasar el rato con amigos y familia, mientras que el 50% está interesado en el show de medio tiempo que correrá a cargo de Kendrick Lamar.

Sin embargo, este año hay un componente adicional que abona en el terreno del espectáculo, ya que comienzan a correr versiones de que, si ganan los Chiefs, Travis Kelce le dará el anillo de compromiso a su novia, la estrella internacional Taylor Swift; actualmente corren las apuestas en las casas de juegos de Las Vegas en relación a si sucederá o no este hecho.

Comentarios