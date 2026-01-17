Logra SAT recaudación récord de $6 billones de pesos

Entre impuestos, derechos, aprovechamientos y renta petrolera, el gobierno federal captó $6 billones 45,795 millones el año pasado, con lo que llegó a 101.6% de lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los ingresos del gobierno federal rompieron un récord en monto, al tiempo que registraron un aumento de 4.8% en términos reales, respecto a 2024. Es el incremento más alto desde 2017, de acuerdo con la estadísticas de la Secretaría de Hacienda.

La parte medular de esos ingresos son los impuestos. De ellos provinieron 88.5 pesos de cada 100 captados por el gobierno federal. El SAT destacó que las contribuciones también rompieron un récord al llegar a $5 billones 351,680 millones el año pasado, 4% más en términos reales que lo captado en 2024.

En términos nominales, lo captado por el SAT cubrió en 101% los $5 billones 297,812.9 millones previstos en la LIF. Y si bien también cubrió con lo proyectado de impuesto sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA), no se llegó a la meta en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se capta, sobre todo, de gasolinas, cigarrillos y alimentos y bebidas azucaradas.

Impulso de los impuestos

El SAT detalló que, de enero a diciembre, el ISR captó $2 billones 889,032 millones de pesos, lo que permitió cumplir al 101% con lo previsto en la LIF; en el caso del IVA la recaudación sumó un $un billón 499, 451 millones; que también superó la meta al alcanzar 102.5% respecto a lo programado. En tanto que el IEPS se quedó en 94 por ciento.

Sin embargo, todos vieron aumentos reales respecto a lo registrado en 2024. Con una captación de $204, 537 millones más que en el año previo, el ISR avanzó 3.7%; el IVA, 2.6%, al recaudar $91,469 millones, y el IEPS, 2.9%, con $42,907 millones.

En pesos corrientes, el SAT cumplió con la Ley de Ingresos de la Federación 2025 incluso con la actualización hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en septiembre. Con precios actualizados a 2026, la dependencia proyectó que para cumplir con la LIF los ingresos por impuestos equivaldrían a $5 billones 481,500 millones, incluso aumentó su estimado a $5 billones 524,200 millones.

Ese aumento de 0.78% en las previsiones de la dependencia resulta en $5 billones 339,135 millones, monto que también se encuentra por debajo de lo que al final captó el SAT.

