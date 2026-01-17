Podcast
Finanzas

Pemex vuelve a la BMV y busca colocar bonos por $31,500 millones

Pemex regresa al mercado bursátil para emitir deuda y cubrir pasivos de 2026, en el marco de su plan financiero 2025-2030

  • 17
  • Enero
    2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su regreso al listado para ofrecer bonos por hasta $31,500 millones

De acuerdo con el documento enviado al mercado de valores, los recursos obtenidos de la colocación de los certificados bursátiles serán utilizados para el pago de pasivos financieros con amortización en 2026.

“El monto de la colocación será hasta por $31,500 millones en forma conjunta con las emisiones PEMEX 26 y PEMEX 26-2”, señaló la empresa.

Datos de la empresa petrolera indican que para este año deberá liquidar US$18,000 millones  en vencimientos de deuda, el monto más alto en la actual administración federal.

Esto ocurre a cinco meses de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el Plan Estratégico 2025-2030 de Pemex, el cual prevé el regreso de la empresa al mercado bursátil para cubrir sus necesidades de financiamiento.

El pasado 5 de agosto de 2025, la mandataria comentó que el objetivo de que Pemex sea empresa pública es que pueda reducir su deuda, pues con la reforma energética de 2013 la colocación se volvió cara. Por lo que ahora, con ingresos propios, podrá pagar sus amortizaciones.

El documento indica que la emisión de la deuda se realizará a través de tres certificados bursátiles con plazos de entre cinco y 10 años. Estos podrán ser adquiridos por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, indica el documento.

La oferta pública de estos instrumentos se realizará el próximo 13 de febrero, la cual también será fecha de liquidación.

Siete años de ausencia

Pemex no recurría al mercado bursátil desde 2019 debido a los cambios en la estrategia para obtener financiamiento. Además, este regreso forma parte de un programa autorizado por hasta $100,000 millones, el cual se encuentra inscrito de forma preventiva en el Registro Nacional de Valores.

Para esta operación, la agencia Moody’s otorgó la calificación AAA en escala nacional, mientras HR concedió la AAA con perspectiva estable.

El documento señala que el representante común será el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), mientras los intermediarios colocadores serán las casas de bolsa Banorte, BBVA México, Monex, Santander, Scotia Inverlat y Ve por Más.

Esta no es la única ocasión en que Pemex ha buscado obtener recursos para liquidar sus adeudos, sino que como parte de esta estrategia, Hacienda colocó notas precapitalizables (P-Caps) en julio pasado, por un monto de 12 mil millones de dólares a cinco años. En septiembre Pemex lanzó una oferta hasta por US$9,900 millones para recomprar en efectivo bonos de deuda que vencen entre 2026 y 2029.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, la deuda financiera de la empresa se ubicó en US$99, 199 millones de dólares. El monto se duplicó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, debido a que la reforma energética de 2013 obligó a Pemex a recurrir a endeudamiento, ya que no recibirá ayudas gubernamentales.


