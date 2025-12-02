Restauranteros de NL rechazan alza en ISN y advierten riesgos

El sector restaurantero de Nuevo León rechazó el aumento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) de 3% a 4% y también el de la licencia de alcoholes integrados en el Paquete Fiscal 2026.

Kathia Guajardo, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León, aseguró que dichas medidas representan una carga excesiva para los restauranteros.

En ese sentido, la líder del sector restaurantero en el estado acudió al Congreso del Estado a entregar una advertencia económica y social.

“Emitimos el rechazo ante el aumento desmedido en licencias para el consumo de alcohol y venimos a pedir que nos den una mesa de trabajo para dialogar y para discutir el rechazo desmedido de dos, hasta tres veces más”, aseguró.

Advirtió que al duplicar o triplicar estos costos tendría un impacto económico severo, pues se afectarían más de 20,000 unidades económicas, en su mayoría pymes, y se pondría en riesgo a alrededor de 360,000 empleos directos e indirectos.

Además, tales aumentos de esa magnitud podrían elevar la informalidad hasta un 33%, provocar una caída de hasta 22% en la inversión y reducir el consumo en restaurantes y centros de entretenimiento.

Indicaron que el impacto sería especialmente delicado ante la proximidad del Mundial 2026, evento que requiere certidumbre regulatoria, competitividad y estabilidad para atraer turistas e inversión.

Por ello, las cámaras solicitaron la instalación de una mesa de trabajo con el Congreso y el gobierno estatal para analizar alternativas que permitan recaudar sin afectar la operación de los negocios ni perjudicar la economía de miles de familias.

También señalaron que no buscan frenar la facultad recaudatoria del Estado, sino construir un esquema equilibrado que mantenga viables a los establecimientos, proteja el empleo y evite el cierre de empresas.

Eso significa que no están en desacuerdo en cumplir con estas obligaciones, pero sí a incrementos que califican como desproporcionados.

“Esta medida puede ser contradictoria debido a que el siguiente año vamos a tener el Mundial y todo lo que representa el 2026 para el estado sería obviamente un impacto hacia todas las miPymes que representamos”, declaró.

Prevén afectaciones

1. Más de 20,000 unidades económicas afectadas con aumento abrupto de costos fijos, la mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas.

2. Estarán en riesgo más de 360,000 empleos de este sector.

3- Podría darse un incremento de la informalidad de 25% a 33%, debilitando la recaudación.

4. Se prevé una caída en inversión de entre 15% y 22% para 2026.

5-También habría una reducción del consumo de entre 16% y 20%.

