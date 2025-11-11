Cerrar X
Finanzas

Emite Banobras $18 mil millones en bonos con enfoque de género

Banobras colocó tres bonos por 18 mil millones de pesos, dos de ellos sostenibles con perspectiva de género, destinados a proyectos sociales y de movilidad

  • 11
  • Noviembre
    2025

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) logró una exitosa colocación de tres bonos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un total de $18 mil millones de pesos, de los cuales dos son sostenibles con perspectiva de género.

La operación fue bien recibida por el mercado, alcanzando una demanda 1.3 veces mayor al monto colocado, con la participación de 37 inversionistas institucionales, incluyendo Afores, fondos de inversión, aseguradoras, banca comercial y otras instituciones públicas.

Financiamiento para proyectos sociales y sustentables

De acuerdo con Banobras, los recursos obtenidos serán canalizados a proyectos federales, estatales y municipales enfocados en mejorar la calidad de vida de las comunidades mexicanas.

Entre los sectores beneficiados se encuentran la infraestructura social, salud, educación, agua potable, transporte público, electromovilidad, seguridad y espacios públicos.

La institución destacó que estos bonos contribuirán al desarrollo sostenible, fomentando la igualdad de género y la prosperidad compartida.

Detalles de la emisión

Los tres tramos de bonos se colocaron con diferentes características y plazos:

  • BANOB 25-4: Tasa variable a 3.4 años, por 700 millones de pesos, con una demanda 7.21 veces mayor al monto asignado
  • BANOB 25X: Tasa fija a 7.5 años, por 7,100 millons de pesos, con un cupón de 8.99%
  • BANOB 25-2X: Tasa fija a 12 años, por 10,200 millones de pesos, con un cupón de 9.52%

Alineado con la Taxonomía Sostenible de México

La emisión forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2025 y está alineada con la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como con el Programa Institucional Banobras 2025-2030.

El Marco de Referencia de Bonos Sostenibles con Perspectiva de Género de Banobras se encuentra alineado a la Taxonomía Sostenible de México (TSM) y a las guías internacionales de ICMA, IFC y ONU Mujeres, en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Monitoreo e impacto con perspectiva de género

Como parte de su compromiso con la transparencia y la innovación financiera, Banobras incorporará mecanismos de monitoreo y evaluación sobre el uso e impacto de los recursos.

Estos sistemas permitirán medir resultados económicos, ambientales, sociales y de género, reforzando el papel del banco como motor de desarrollo e inclusión en México.

“Con esta colocación reafirmamos nuestro compromiso con el financiamiento sostenible, la equidad y el crecimiento económico”, destacó la institución.

 


