Sortean retos: ventas de autos cierran el 2025 con alza de 1.3%

Las ventas de autos en México lograron sortear los retos que se presentaron en 2025 y reportaron un alza de 1.3% en sus ventas en el último año.

De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el lapso enero-diciembre de 2025 se comercializaron 1,524,583 vehículos ligeros, cifra 1.3% superior a las 1,504,322 unidades de enero-diciembre de 2024, lo que marca un incremento de 20,261 unidades.

Expertos destacan que este avance se presenta en medio de la cautela de los consumidores, un año de aranceles y un aumento de precio en este tipo de bienes.

Solo en el mes de diciembre de 2025 se comercializaron 154,395 vehículos ligeros, cifra 4.9% superior a las 147,140 unidades de diciembre de 2024.

En lo referente al desempeño contra el mes inmediato anterior, se registra un aumento en los vehículos ligeros nuevos vendidos, de 6,034 unidades, es decir, un avance de 4.1% con respecto al dato de noviembre 2025, según muestra el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en diciembre fue superior a lo estimado por la AMDA, que se situó en 149,112 unidades".

"La estimación tuvo una diferencia porcentual de 3.4% con respecto al dato observado de 154,395 unidades”, explicó Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Un dato relevante además muestra que el nivel de comercialización de diciembre es superior a las ventas de igual mes de 2019, es decir, antes de la pandemia, colocándose un 18.3% por arriba de las 130,460 unidades comercializadas en ese entonces, apuntó.

En tanto que, considerando el periodo enero-diciembre 2025, el mercado se posiciona por arriba de los niveles de venta de 2019, en un 15.7 por ciento.

En el periodo, además, se observa que la venta de vehículos ligeros estuvo impulsada por Nissan, General Motors y Volkswagen, que colocaron 274,661, 198,153 y 137,970 unidades, respectivamente.

Cabe señalar que el índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual de 3.72%, mientras que el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.37%, con datos a la primera quincena de diciembre 2025.

Más del 72% se adquieren a crédito

De acuerdo con el Reporte de Financiamiento y Compradores por Estado en 2025, realizado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con la colaboración de JATO y Urban Science, el financiamiento para la compra de vehículos nuevos (menudeo) fue de 72.6%, según datos al cierre del mes de octubre.

Respecto a los plazos de financiamiento por segmento, los compradores prefieren los 60 meses para saldar la adquisición de subcompactos, compactos, de usos múltiples, pick-ups y deportivos; mientras que optan por los 36 meses principalmente para la compra de unidades dentro del segmento de lujo.

Al hablar de estados, Sonora se coloca como la entidad con mayor participación del crédito en las compras al menudeo de vehículos, con un 90.9%, seguido de Tamaulipas con 83%.

