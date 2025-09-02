'Inviertan más', insiste presidenta a empresarios mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su llamado a los empresarios mexicanos para que incrementen sus inversiones en el país, con el objetivo de generar más empleos y fomentar el desarrollo económico.

Un día después de presentar su primer Informe de Gobierno, la mandataria destacó la importancia de promover la inversión en México.

Durante la conferencia matutina de este martes, señaló que “hay muchos empresarios mexicanos que están invirtiendo y el llamado es a que inviertan más”.

Sheinbaum subrayó las oportunidades en sectores como la industria farmacéutica, manufactura, textil, calzado y construcción.

Además, hizo énfasis en que la banca mexicana cuenta con recursos suficientes, a menudo a la espera de concesiones de obras públicas o esquemas de financiamiento mixto para impulsar proyectos.

