Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_01_feb_01a82ca805
Nuevo León

Aprovechan regios 'puente' y 'se van de pinta' en San Pedro

Familias regias se 'apropiaron' de los 4.5 kilómetros del tradicional paseo San Pedro de Pinta para disfrutar una jornada por el sol y la convivencia

  • 01
  • Febrero
    2026

Ni el termómetro marcando los 8 grados durante las primeras horas de este domingo detuvo a las familias, quienes este domingo se apropiaron de los 4.5 kilómetros del tradicional paseo San Pedro de Pinta.

Aprovechando el “puente”, cientos de ciudadanos "se fueron de pinta" a la Calzada Del Valle y la ahora Calzada Mauricio Fernández para disfrutar de una jornada marcada por el sol y la convivencia familiar. 

Desde ciclistas y corredores, el espacio se convirtió una vez más en el epicentro recreativo del municipio.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 4.19.43 PM.jpeg

Más allá del ejercicio físico, el paseo dominical ofreció una agenda de actividades que mantuvo entretenidos a asistentes de todas las edades.

Sesiones de yoga al aire libre y partidas de ajedrez captaron la atención de quienes buscaban una mañana tranquila.

El ya tradicional trueque de libros y las estaciones de "cuentacuentos" reunieron a jóvenes lectores.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 4.20.08 PM.jpeg

La música en vivo y las activaciones de baile ayudaron a los asistentes a entrar en calor ante la fresca temperatura matutina.

Con este ambiente vibrante, San Pedro de Pinta es un espacio favorito de los regios para desconectarse de la rutina y disfrutar de la ciudad de una manera activa y ecológica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

colectivo_restos_viaducto_reynosa1_1ebf4a78b9
Halla colectivo restos calcinados cerca del viaducto Reynosa
INFO_7_DOS_FOTOS_29e12d2efc
Cae hombre por conducir auto con reporte de robo en San Pedro
Whats_App_Image_2026_02_01_at_7_40_17_PM_7e1d3b6a74
Arma Monterrey 'Regia Tamaliza' con 3,500 asistentes
publicidad

Últimas Noticias

deportes_nfl_mexico_e2d67771c1
Anuncia la NFL un partido de la temporada 2026 en México
AP_26033834318214_9a4400bdaf
Elon Musk anuncia la fusión de sus empresas SpaceX y xAI
Whats_App_Image_2026_02_02_at_5_52_02_PM_7ae43e0066
Muere el obispo emérito de La Paz a los 75 años
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_02_01_T124747_122_5be7d168b9
Celebra Tula su segundo 'Festival del Cabrito' en Tamaulipas
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
publicidad
×