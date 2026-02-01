Aprovechan regios 'puente' y 'se van de pinta' en San Pedro

Ni el termómetro marcando los 8 grados durante las primeras horas de este domingo detuvo a las familias, quienes este domingo se apropiaron de los 4.5 kilómetros del tradicional paseo San Pedro de Pinta.

Aprovechando el “puente”, cientos de ciudadanos "se fueron de pinta" a la Calzada Del Valle y la ahora Calzada Mauricio Fernández para disfrutar de una jornada marcada por el sol y la convivencia familiar.

Desde ciclistas y corredores, el espacio se convirtió una vez más en el epicentro recreativo del municipio.

Más allá del ejercicio físico, el paseo dominical ofreció una agenda de actividades que mantuvo entretenidos a asistentes de todas las edades.

Sesiones de yoga al aire libre y partidas de ajedrez captaron la atención de quienes buscaban una mañana tranquila.

El ya tradicional trueque de libros y las estaciones de "cuentacuentos" reunieron a jóvenes lectores.

La música en vivo y las activaciones de baile ayudaron a los asistentes a entrar en calor ante la fresca temperatura matutina.

Con este ambiente vibrante, San Pedro de Pinta es un espacio favorito de los regios para desconectarse de la rutina y disfrutar de la ciudad de una manera activa y ecológica.

